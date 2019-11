Per Kniefall: Neuhardenbergs Bürgermeister Mario Eska überreicht in huldvoller Geste den Schlüssel der Gemeinde an das NVC-Prinzenpaar, Nicole I. und Steven I. © Foto: Cornelia Link-Adam

Karnevalsauftakt: Der Lebuser Carneval Club (LCC) feiert den Start in seine 51. Saison unter dem Motto "Raumpatrouille Carneval - Der LCC schwebt durch das All" am Rathaus auch mit den Kindern der Kita "Oderfrösche" und den "Minifunken". © Foto: Matthias Lubisch

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg, Lebus (MOZ, Eva Maria Lubisch) Die Narren des Neuhardenberger Carnevalvereins "Marxwalde 1972" haben den Saisonstart am Montag wieder für einen stattlichen Umzug mit Musik genutzt. Präsident Ralf Gehrke scharrte nicht nur sein Gefolge um sich, sondern machte bewusst auch wieder einen Schlenker durchs Dorf. An der Schule ging es musikalisch grüßend vorbei – und dabei reihten sich viele Lehrer und Schüler hinter den winkenden Tross mit Musikbox und Obrigkeit ein.

Bilderstrecke Karnevalsauftakt in der Region Bilderstrecke öffnen

Festumzug mit Schülern

Ziel war wieder Parkplatz bei Rewe. Um alle sicher über die vielbefahrene B 167 zu bringen, stoppten die Narren kurzerhand den Autoverkehr. Auf dem Platz parkte dann auch das Cabrio ein, auf dem das Prinzenpaar – Nicole, die I. und Steven, der I. – fröhlich dem Volk zugewinkt hatte. Schaulustige gab viele an der vom Rewe-Chef Dietmar Palm und sein Sohn Heiko schon vorab mit Flatterband abgesperrten Open-Air-Bühne. "Wenn die Blau-Weißen durch Neuhardenberg ziehen, ist wieder 11.11. und Auftakt für die neue Karnevalszeit", sagte NCV-Präsident Ralf Gehrke. Natürlich stellte er auch das Prinzenpaar vor und übernahm die Moderation zum neuen Motto der 47. Saison "Weil hier unten nichts mehr stimmt, ziehn wir auf den Olymp!" Bürgermeister Mario Eska übergab pünktlich um 11.11 Uhr auf Knien ans Prinzenpaar den Gemeinde-Schlüssel, bekam dafür einen Karnevals-Orden überreicht. Er zeigte sich stolz, dass die Neuhardenberger eine der wenigen Karnevals-Hochburgen im Oderland seien. Da sich etliche Jecken jüngst der Kommunalpolitik eingebracht hatten, regte Eska an, sie sollten doch als sachkundige Bürger in Ausschüssen der Gemeinde mitarbeiten. "Das kriegen wir hin", kam von NCV-Präsident Gehrke. Es folgten Tänze verschiedener Gruppen – stets honoriert mit viel Applaus. Zum Abschluss gab es Bonbonregen der Narren für alle Kinder und Orden für Vize-Bürgermeister Dieter Arndt und das Rewe-Team fürs Unterstützen. Letztere revangierten sich mit kleine Geschenken (Minisalami und Schnapsfläschen am Bande) bei den Totalitären. Live zu erleben ist das neue Narren-Programm am 23. November um 19.30 Uhr in der Turnhalle.

Pünktlich um 11.11 Uhr schoss zudem die Konfettibombe vom Lebuser Carnevals Club (LCC) die 5. Jahreszeit auf dem Rathausplatz ein. Die 51. Saison der Lebuser läuft unter dem Motto "Raumpatrouille Carneval – Der LCC schwebt durch das All". Sitzungspräsident Dieter Dölves begrüßte das närrische Volk, darunter alle Burgschüler der 1-6. Klassen mit ihren Lehrern sowie ansässigen Kitas mit Erziehern. Gemeinsam sangen alle schunkelnd den Karnevalsschlager "Lebus, Lebus, Lebus, Lebus, Lebus liegt an der Oder..." Energisch forderte das neue Prinzenpaar "Seine Tollität Patrick der I." und "Ihre Lieblichkeit Mareen die II." vom Bürgermeister Peter Heinl die leere Stadtkasse und den Stadtschlüssel zur Herausgabe.

Tänze und Pfannkuchen

Die Machtübernahme krönten die Narren unter Jubel, mit dem traditionellen Krawattenschnitt beim "entmachteten Stadtchef". Mit dem "Schneewalzer" wurde der Karneval vom tanzenden Prinzenpaar (seit zwölf Jahren ein Paar) eröffnet. Begeisterten Applaus erhielten die Minifunken (Schüler der Lebuser Burgschule von der 2. - 6 Klasse) unter Leitung von Kerstin Fritz für den stimmungsvollen Tanz "Cordula Grün". Ein spaßiges Mit-Mach-Lied boten die Kita-Kids der "Oderfrösche". Zum Abschluss tanzten alle gemeinsam "Annemarie Polka". Jedes Kind erhielt einen Pfannkuchen vom LCC. Weiter geht es am 16. November ab 20 Uhr im Lebuser Kulturhaus, so LCC-Präsident Gilbert Beck.