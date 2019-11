MOZ

Goyatz (MOZ) Unter dem Motto "Von Wegen (und ihren Rändern)" zeigt Anne Schwedat 20 Fotografien, die seit Dienstagabend in der Kleinen Galerie Goyatz zu sehen sind. Es ist die 155. Ausstellung, die Peter Löwe als Kurator betreut und die in der Artzpraxis Ulrich präsentiert wird.

Anne Schwedat ist zwar aus Jena angereist, doch eigentlich ist es ein Heimspiel für sie. 1974 in Beeskow geboren, wuchs sie in Goyatz auf. Sie besuchte die Polytechnische Oberschule "Ernst Schneller" im Ort, ging später auf die Erweiterte Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" in Lübben – das heutige Paul-Gerhardt-Gymnasium. Schon in den letzten Schuljahren und während ihrer Ausbildung in Lübben zur Friseurin interessierte sie sich für Fotografie. Doch während des Studiums in Jena, ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin und mit eigener Familie geriet dieses Interesse in Vergessenheit, wie sie selbst es beschreibt.

Seit 2014 nicht ohne Kamera

2012 entdeckt sie das Fotografieren dann durch einen Fotowettbewerb neu. Bei dieser Aktion im Internet sollte jeweils zu einem Wort ein Foto eingereicht werden. "Das hat mir Spaß gemacht", erzählt sie. Und seit 2014 sei sie nun nicht mehr ohne Kamera unterwegs. Inzwischen auch gern allein. "Dann kann ich mein Tempo gehen, halte die anderen nicht auf", sagt sie. So entdeckt sie "das Schöne im Alltäglichen", wie Peter Löwe feststellt. Es gelinge ihr, "unspektakuläre Dinge spektakulär" zu fotografieren.

Ein großer Teil der Aufnahmen ist in den vergangenen zwei Jahren an der Ostsee entstanden, aber auch Motive aus ihrem eigenen Garten sind zu entdecken. Dabei sind es keine bunten Bilder, eher Stimmungen, die sie in Schwarz-Weiß oder mit gedämpften Farben einfängt. "Wenn ich ein Foto ausgewählt habe, mache ich den Zuschnitt. Ich bearbeite es wenig", sagt sie zu ihrer Arbeitsweise. Die Technik beherrscht sie, doch sie hält sich nicht mit technischen Details auf, wenn sie darüber spricht. "Es ist toll, wenn das Bild dann auch anderen etwas bedeutet", sagt sie.

Zunächst veröffentlichte Anne Schwedat ihre Fotografien im Internet. "Vor etwa einem Jahr hatte ich das Gefühl, dass ich meine Bilder zeigen kann", sagt sie. Die erste Ausstellung war Anfang des Jahres unter dem Motto "Licht und Schatten" im Jugendclub Eisenberg (bei Jena) zu sehen.

Die Ausstellung in Goyatz gibt es, weil ihre Eltern, Stammgäste der Vernissage in der Kleinen Galerie, mit Kurator Peter Löwe ins Gespräch kamen. So können Besucher der Praxis nun bis 3. Januar die Entdeckungen am Wegesrand betrachten.

Geöffnet ist die Kleine Galerie Goyatz, Dorfstraße 2, Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, ansonsten nach Vereinbarung unter Telefon 035478 570 oder 0175 2856316. Weitere Informationen über Anne Schwedat gibt es unter: www.derladen.art