Erkner (MOZ) Die "Taxifahrer aus Erkner weigern sich, durch Erkner zu fahren", schrieb Mark Benecke am Freitag auf seiner Facebookseite. Der Mann, Kriminalbiologe, Vorsitzender von "Die Partei" in Nordrhein-Westfalen und regelmäßig Gast bei radioeins vom RBB, verbrachte für einen Vortrag eine Nacht in der Gerhart-Hauptmann-Stadt. Offensichtlich schwer, mit mehreren Koffern, bepackt, war es ihm nicht möglich, ein Taxi zum seinem Hotel Bildungszentrum aufzutun, klagte er.

Ständig im Ausnahmezustand

Die Taxifahrer der Stadt kennen das Problem. Der Stau störe den Betrieb, das sei schlecht für Fahrer und Kunden, erklären sie unisono. Am Freitag quoll Erkners Hauptstraße wegen einer Sperrung auf der A10 vom Verkehr wie so oft über. "In Erkner gibt dauernd Ausnahmesituationen und Freitag war wieder eine", nimmt Udo Weiß, selbstständiger Fahrer, die Kollegen in Schutz, die Benecke abwiesen: "Es war bestimmt keine böse Absicht, man muss unseren wirtschaftlichen Standpunkt verstehen."

"Normalerweise ist die Fahrt zum Bildungszentrum lukrativ, nicht aber bei stop and go", erklärt Torsten Bruchmann, ein anderer Taxiunternehmer, "die Fahrt dauert dann länger als es zu Fuß dauern würde, außerdem reichen die Fahrzeuge dann nicht mehr aus." Reisender Benecke erwähnte dann doch noch lobend den "coolen" Taxifahrer, der ihn nachts aus dem Nachbarort wieder ins Hotel nach Erkner gebracht habe.