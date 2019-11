Christina Tilmann

Potsdam (MOZ) Der eine setzt auf Kontinuität, der andre ist stolz auf das Erreichte. Bei der Vorstellung von Stefan Körner als neuem Direktor der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz in der Potsdamer Staatskanzlei zeigten sich auch Amtsvorgänger Gert Streidt und Kulturministerin Martina Münch glücklich.

Vielleicht auch weil es für den 1978 in Potsdam geborenen Körner ein Heimspiel ist und er gleich mit großen Plänen wie einer Bewerbung als Standort der Bundesgartenschau 2033 antritt: "Fürst Pückler hätte sich diebisch gefreut, einen Park am Meer zu planen", erklärte er mit Blick auf den auf ehemaligen Tagebau-Gebieten entstehenden "Ostsee", der mit dem Branitzer Parkgelände verbunden werden soll.

Der zuletzt beim Berliner Auktionshaus Villa Grisebach als Spezialist für Kunsthandwerk beschäftigte 40-Jährige Kunsthistoriker, der sein Amt am 1. Januar 2020 antritt, verspricht in seinen recht allgemein gehaltenen Ankündigungen, die "Herzkammer der Cottbuser Identität" stärker zur "Marke" zu entwickeln. Wie das geht, habe er in Österreich bewiesen, indem er Schloss Esterhazy samt Park bis 2012 "am Markt des Kulturtourismus" etabliert habe.

Dass in Sachen Pückler trotz mehrerer großer Ausstellungen noch Nachholbedarf besteht, bestätigt auch Streidt, der noch einmal an die Situation zu seinem Amtsantritt 2008 erinnert, als der Zustand des lange unterfinanzierten Geländes "ernüchternd" gewesen sei. Auch wenn man jetzt, nachdem Schloss und Park zu Beginn 2018 in eine Landesstiftung überführt und mit vier Millionen Euro Jahresetat vergleichsweise gut ausgestattet sind, entspannter auf Erreichtes zurückblicken könne, bleibt noch genug zu tun.

Dachschaden am Schloss

Der Dachstuhl, der noch aus der Erbauungszeit von 1772 stamme, habe bei den letzten Herbststürmen Schäden genommen, die Fassade des Schlosses sei zuletzt zu DDR-Zeiten saniert worden, so Streidt. Bundesmittel für die auf 3,5 Millionen Euro angesetzte Sanierung stünden bereit, der erforderliche fünfzigprozentige Landesanteil sei noch zu erbringen.

Vor allem der Park leide schwer an Trockenheit und Folgen des Klimawandels. Hier, da sind sich Streidt und Körner einig, liegen die großen Herausforderungen der Zukunft, die man nur im Verein mit Universitäten, Forschung, Denkmalpflege und anderen großen Garteninstitutionen lösen könne.

Der Park von Branitz in Cottbus ist das Alterswerk des Gartenkünstlers, Weltreisenden und Reiseschriftstellers Fürst Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871). Im vergangenen Jahr zählten Schloss und Park Branitz insgesamt etwa 300.000 Besucher.