Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (Freie Autorin) Wie hingeworfen strecken sich die Mohnblumen quer über das Format, verblüht wohl, ein Rest vom Sommer, um den herum sich die Welt schon in kühles, winterliches Graublau gefärbt hat, vermischt mit einem Braun, das nach Verfall riecht und nach Abschied. Auf anderen Bildern liegen die Blütenköpfe wie abgemäht vor einem Stoppelfeld, behaupten sich als rote Farbfetzen in einem Meer der dunklen Töne oder überwuchern den Realismus einer Schwarz-Weiß-Fotografie. Aus deren Zweidimensionalität ist Uwe Behrens schon lange ausgebrochen: Das Foto ist für ihn nicht mehr als ein Ausgangspunkt seiner expressiven Malerei, der er durch die Hinzugabe von Holzasche und Sand, Pflanzenresten und Textilien immer auch ein haptisches Moment hinzufügt.

Seit Sonnabend sind diese "Materialbilder", wie der Berliner Künstler selbst sie nennt, in der Frankfurter Spectrum Galerie zu sehen. Ein regionales Heimspiel für Behrens: Aufgewachsen in Bad Freienwalde, hat er sein Atelier heute in Eberswalde. Frankfurt, wo er einst eine Lehre als Baumaschinist abgeschlossen hat, war für viele Jahre sein Lebensmittelpunkt.

Tausende Sternensplitter

Den Weg zur Kunst fand Behrens erst spät: Zwar hatte die Fotografie ihn schon lange begleitet, ebenso die Arbeit als Schmuckgestalter. Doch erst kurz nach der Jahrtausendwende wagte er im schwedischen Stockholm noch einmal einen Neustart und begann eine Ausbildung an der dortigen Konstskolan.

Seit seiner Rückkehr nach Deutschland hat der heute 57-Jährige bereits vielfach ausgestellt, immer wieder in seiner heutigen Heimatstadt Berlin, aber auch im nicht mal 100 Einwohner zählenden Örtchen Carzig am Rande des Oderbruchs. In Frankfurt zeigt er nun einen kleinen Querschnitt seines Schaffens, das weit entfernt ist vom Interesse am Einzelbild, sondern stets das Serielle in den Blick nimmt.

Seit Jahren schon arbeitet Behrens sich so am Mohnrot ab – und am Thema Baum. Blattlos, düster, recken sich Zweige filigran in einen sich farblich scheinbar auflösenden Himmel, während sich an anderer Stelle der Blick durch das Geäst auf eine weite Landschaft öffnet. Zwischen zwei geraden, kräftigen Stämmen wiederum, deren Krone man nur ahnen kann, tanzt das Licht und lässt einen an Tschechow denken, die Melancholie russischer Birkenwälder.

Eine weitere, in dunklen Farben gehaltene Serie wirkt, als sei das Universum explodiert und habe einen Strudel Tausender Sternensplitter hinterlassen. An anderer Stelle sieht man verdorrte Sonnenblumen, die Fotografie einer alten Brunneneinfassung, die sich durch ein paar gezielt gesetzte weiße Farbschlieren in eine Tiefsee-Meduse zu verwandeln scheint, dazu immer wieder ins Bild gesetzte Realität, die aus dem Rahmen läuft, ausfranst oder überlagert. Auflösung überall – und die Frage: Was bleibt von dem, was wir sehen? Wie schnell wird es zerfressen von der Zeit?

Etwas Morbides hat das, etwas Todesnahes, und doch sind die Bilder von Behrens, der den russischen Filmemacher Andrei Tarkowski ("Solaris") und den französischen Autor Michel Houellebecq ("Elementarteilchen") als Künstler nennt, die ihn bis heute inspirieren, nie hoffnungslos. Mag sein, dass das an diesem Leuchten liegt, dass sich bei ihm selbst im dunkelsten Ton noch versteckt und das der Ausstellung in der Spectrum Galerie wohl ihren Titel gegeben hat: "Die Beständigkeit des Lichts".

Es seien Bilder von einer Realität, die es so nicht gibt, die es aber durchaus geben könnte, sagt Galerist Stefan Kunigam am Sonnabendnachmittag während der gut besuchten Vernissage. In jedem Fall sind die Bilder eine Einladung, sich einen Reim zu machen auf die Welt, auf das, was wir sehen ebenso wie auf das, was unsichtbar bleibt und dennoch imstande ist, uns anzurühren.

"Die Beständigkeit des Lichts" ist bis 7.12 zu sehen, Mo-Fr 10-16 Uhr (bitte klingeln), samstags nach Vereinbarung, Tel. 0178 7284492, Spectrum Galerie Kunigam, Baumschulenweg 48, Frankfurt (Oder)