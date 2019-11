Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Schon mehrfach haben wir über Vandalismus an Buswartehäuschen in der Gemeinde Oberkrämer berichtet. Zuletzt beschwerte sich Anfang Oktober der Bötzower Helmut Osaga über das kaputte Wartehäuschen am Kreisverkehr zwischen Velten und seinem Wohnort. Gerade in der kalten Jahreszeit seien Wartende dem Wetter schutzlos ausgesetzt, meinte Helmut Osaga. In der vorigen Woche hat nun die Gemeinde den Auftrag zur Reparatur erteilt, wie Bauamtsleiter Dirk Eger berichtet.

Doch nicht nur das Bötzower Häuschen, das von der Buslinie 824 angesteuert wird, stand auf der Agenda der Verwaltung. "Insgesamt müssen im Gebiet der Gemeinde Oberkrämer 14 zerstörte Scheiben an Bushäuschen ersetzt werden", sagt Dirk Eger. Den Lieferzeiten am Markt sei es dabei geschuldet, dass der Einbau erst in rund sechs Wochen erfolgen kann. Die Gemeinde hat es sich zum Ziel gesetzt, noch vor dem Wintereinbruch die Vandalismusschäden reparieren zu lassen. Hierfür fallen im Jahr rund 8 500 Euro an.