Elke Lang

Fürstenwalde (freie Autorin) In einem bis auf den letzten Platz besetzten Dom sind am Sonntag die 18. Fürstenwalder Jazztage zu Ende gegangen. Der Höhepunkt?

Peter Apitz, der Vorsitzende des Fürstenwalder Kulturvereins, findet: Jedes der drei Konzerte von Freitag bis Sonntag plus der vorher gefeierte Jazzball war ein Superlativ für sich. "Beim Dom aber spielt das Ambiente mit", ist er dankbar. Insgesamt kann der Verein auch in diesem Jahr wieder mit rund 600 Besuchern dieses Events zufrieden sein.

Angefangen hatte alles 2002 in der Kulturfabrik, aber inzwischen sind noch der Dom St. Marien, das Filmtheater Union, das Alte Rathaus und der Fürstenwalder Hof dazugekommen.

25 Mitglieder wuppen Festival

Auf die Beine gestellt wird das traditionsreiche Festival von dem etwa 25 Mitglieder starken, in den Kulturverein integrierten Jazz-Club, der seit 2008 besteht. "Sie sind prägend für die Programmgestaltung, deren Vielfältigkeit ein Einzelner nicht zustande bringen würde", erklärt Peter Apitz als Organisator. Er gehört zu den eingefleischten Jazz-Fans und hat 1990/91 selbst in einem Jazztrio in Berlin gespielt.

Das Expertenteam in Sachen Jazz holt nicht nur in Deutschland beheimatete Bands nach Fürstenwalde, sondern ist an internationalen Verflechtungen interessiert. Da wäre zum Beispiel Three Fall, eine junge dreiköpfige Formation, die am Freitag in der Kulturfabrik aufgetreten ist und am Vorabend noch in Doha, der Hauptstadt von Katar, gespielt hat. Die Band kam mit Melane, einer in Deutschland aufgewachsenen Sängerin mit kongolesischen Wurzeln, die Einflüsse von Afrobeat sowie weltmusikalische Aspekte in das Konzert an der Spree eingebracht hat.

Beim Abschlusskonzert wartete das Projekt Gipsy Fire der Sängerin Melanie Borg – mit dem weltbekannten ungarischen Saxofonisten Tony Lakatos, der nur in Fürstenwalde dabei war, und dem Brasilianer Dudu Penz am Bass – mit internationalen Stars auf. Dazu kam der Deutsche Lulo Reinhardt, der mit furiosen Gitarrensoli seine familiären Wurzeln in der Kultur der Sinti unter Beweis stellte und dem Konzert eine eigene musikalische Farbe gab.

Internationale Stars

Beim Jazz Band Ball steuerte die US-Amerikanerin Brenda Boykin neben Swing mit Joe’s Bigband Blues zwischen New Orleans, Memphis und New York bei.

Ein Prinzip des Jazz-Clubs lautet: innerhalb von zehn Jahren keine Wiederholung. Das betrifft nicht nur die Bands, sondern auch die innovative stilistische Ausprägung. Diese war auch in diesem Jahr wieder sehr unterschiedlich – von der Gruppe B3 am Freitag mit Fusion-Jazz, der rockig daherkommt, Three Fall mit überraschenden technischen Klangverfremdungen und dem Projekt Gipsy Fire mit Gipsy, aber auch lateinamerikanischen und brasilianischen Rhythmen.