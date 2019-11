Philipp Kaiser

London (MOZ) Für die ganz große Tennis-Karriere hat es für Peter Torebko nicht gereicht. Aber einen Namen hat sich der Deutsche in der Szene dennoch gemacht, seine beste Platzierung in der Weltrangliste war die Nummer 182. Und jetzt ist er beim Saisonfinale in London mittendrin statt nur dabei.

Zwar nicht als Hauptdarsteller, aber als einer der wichtigen Mosaiksteinchen, die den Betrieb am Laufen halten. Er ist Sparringpartner für die großen Stars. Vergangenes Jahr war er mit einem Kumpel in London, als er angesprochen wurde, ob er sich nicht als Trainingspartner zur Verfügung stellen wolle. Wer würde eine solche Bitte abschlagen?

Jetzt ist er also Teil des großen Saisonabschlusses in der Londoner Arena. Am Montag etwa spielte er den Russen Daniil Medwedew ein, zurzeit einer der heißesten Spieler auf der Tour, der am Nachmittag gegen den griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas antrat. "Ich mache da nichts Spezielles", wiegelt Torebko ab. "Es geht darum, dass sich der Spieler wohlfühlt und an den Platz gewöhnt." Er imitiere also nicht die einhändige Rückhand des Griechen. "Ein halbes Stündchen" habe die Session gedauert – doch sie blieb ohne Erfolg, denn der Russe verlor seine Partie mit 6:7, 4:6 und muss um den Einzug ins Halbfinale bangen.

Doch Torebko steht allen Spielern zur Verfügung. "Vergangenes Jahr hatte ich Tage mit drei, vier Einheiten, und die konnten auch schon mal länger dauern." Mit Dominic Thiem, Alexander Zve-rev und dem Maestro – seinem großen Vorbild, Roger Federer. "Das kommt ganz darauf an, wer anfragt", betont der im polnischen Bytom geborene Tennisprofi. Der große Unterschied zur Challenger Tour, wo er normaler-weise spielt? "Alles ist perfekt organisiert", erzählt der 31-Jährige. "Man fühlt sich als etwas Besonderes als Spieler. Und es kommen auch mehr als nur zwei Zuschauer."

Umso mehr genießt Peter Torebko die Zeit in London. Und traf mit dem deutschen Doppel Andreas Mies und Kevin Krawietz auf zwei gute Bekannte. "Die haben sich wirklich gefreut, als sie mich gesehen haben."

Während die Stars nicht nur in London kräftig abkassieren, bekommt Torebko für seine Tätigkeit keinen Cent und muss sogar für seine Bleibe bezahlen. "Ich habe ein günstiges Hotel ganz in der Nähe zur Anlage gefunden." Das Geld sei ihm nicht wichtig. "Ich mache das des Spaßes Willen und um Erfahrung zu sammeln." Der Deutsche genießt die Atmosphäre. Bis Sonnabend, dem Tag des Halbfinales, will der Student der Betriebswissenschaft in London bleiben. Und wer gewinnt am Ende das Turnier? "Ich würde es Zverev wünschen, dass er seinen Titel verteidigt", sagt Torebko. Aber Favorit sei Novak Djokovic. Wie gehabt.