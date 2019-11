OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Oranienburg einen Mann festgenommen, der unter falscher Identität in Deutschland lebte und geringen Menge Drogen mit sich führte.

Die Beamten hatten den Mann gegen 1 Uhr an der Bernauer Straße kontrolliert. Er gab sich als Slowake aus und händigte den Polizisten gefälschte Personaldokumente aus. Bei der Überprüfung der Identität stellte sich in der Polizeiinspektion heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 25-Jährigen aus dem Kosovo handelt, der eigentlich schon abgeschoben werden sollte. Zudem hatte er geringe Mengen Drogen dabei. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin soll am Dienstag entscheiden, wie es mit dem jungen Mann weiter geht, teilte die Polizei mit.