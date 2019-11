Martin Terstegge\BRAWO

Atlandsberg Beim MTV 1860 Altlandsberg II kassierten die Handballerinnen des MBSV Belzig eine unnötige 24:30-Niederlage. Hier machte sich bitter das Fehlen von Jessica Zithier und Janine Matner bemerkbar, die rechte Angriffsseite musste komplett umgebaut werden.Da der Gegner eine unbekannte Größe für die Bad Belzigerinnen war, traten sie mit einer 6:0-Deckung an, um zu sehen wo die Stärken des Kontrahenten liegen. Die lagen in drei Rückraumspielerinnen, wobei im ersten Abschnitt vor allem Sarah-Michelle Pudel gefährlich in Aktion trat. Sie hatte auch großen Anteil daran, dass die Gastgeberinnen nach elf Minuten von 4:4 immer weiter davon ziehen konnten. Beim Halbzeitpfiff lagen sie mit 14:9 vorn.

MBSV-Trainer Denis Wandersee munterte sein Team in der Kabine auf, noch einmal alles zu geben und tatsächlich, im zweiten Durchgang trat eine Besserung ein. Die Deckung stand nun stabiler und mit Janin Heinze stand eine zuverlässige Torfrau zwischen den Pfosten, die nach etwa 20 Minuten die glücklos agierende Sara Kleetz abgelöst hatte. Wandersee ließ nun mit einer 3-2-1-Deckung spielen, die den MTV-Damen gar nicht schmeckte.Auch im Angriff wurde nun konzentrierter bei den Gästen abgeschlossen. Der Rückstand schmolz, in der 45. Minute stand es 17:17. Es reichte jedoch nicht zur kompletten Wende. Die Möglichkeiten in Führung zu gehen waren vorhanden, aber ausgerechnet dann versagten die Nerven.

Bis zur 52. Minute hielten die Bad Belzigerinnen die Partie offen. Doch dann bauten die Altlandsbergerinnen binnen fünf Minuten ihre Führung von 22:21 auf 28:22 aus. Die Aufholjagd hatte doch zu viel Kraft gekostet, um nun noch etwas entgegen setzten zu können.

Das nächste Spiel der MBSV-Frauen ist am 1. Dezember, in eigener Halle, gegen den SV 63 Brandenburg-West.

MBSV: Kleetz, Heinze, Meseberg, Müller 4, Borgwald, Hofmman, 4, Melzer 4, Dalibor 3, Hermann 7, Fiedler, Okowiak, Rauhe 2.