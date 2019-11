Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Wer am Sonntag erst um 17.05 Uhr in die Fiete-Reder-Halle der Ostseestadt kam, könnte seinen Augen nicht getraut haben, denn der Gast lag mit 2:0 in Front. Schnell aber glichen die Hanseatinnen aus und zogen auf 5:2 davon (10.). "Es war deutlich zu erkennen, dass sich die Mannschaft nach den letzten schwachen Leistungen etwas vorgenommen hatte", wird Coach Denny Reinicke später sein Team loben. Das geriet zwar mit 6:12 ins Hintertreffen (23.), ließ sich aber nicht hängen (9:12/27.). Die Seiten wurden bei einer 14:11-Führung des RHC-Teams gewechselt.

"Wir haben bis dahin wirklich stark in der Defensive gearbeitet, seitwärts schön verschoben. Und vorn waren wir endlich mutiger – Carolin Raatz und die achtfache Torschützin Janine Duckert will ich hervorheben", sagte Reinicke. Dem natürlich auch nicht verborgen blieb, dass sich das "bessere, jüngere und dynamischere Team" im zweiten Abschnitt doch immer weiter absetzte – beim 12:22 (42.) war die Differenz erstmals zweistellig. In elf Minuten gelang den HCA-Frauen gegen eine offensivere Gastgeber-Abwehr nur ein Treffer. "Aber die Mannschaft ist nicht eingeknickt. Dieser Mentalitätswechsel war sehr erwähnenswert, wie auch wieder Uta Jähnkes gute Torhüterleistung."

Letztlich hatten sich die gastgebenden Rostockerinnen, die erst eine ihrer acht Saisonbegegnungen verloren haben, mit 34:19 durchgesetzt. Nun reist der Tabellenführer am Sonnabend in Angermünde an, dann folgen die vielleicht wichtigsten vier Par-­tien des HCA in der Saison.