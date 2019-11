Roland Hanke

Erkner (MOZ) Tore gab es in den vergangenen vier Jahren in den meist heiß umkämpften Derbys zwischen beiden Mannschaften immer, teilweise auch reichlich. Doch acht an der Zahl – woran auch die Keeper die ein oder andere Aktie Anteil hatten – wie jetzt im Flutlichtspiel bei Dauer-Nieselregen am Freitagabend im Erich-Ring-Stadion von Erkner waren es in diesem Zeitraum noch nicht.

Die Erkneraner begannen die Partie furios und mit effektiver Chancenverwertung. Bereits nach zwölf Minuten stand es 3:0, wobei die Treffer in der 9., 11. und 12. Minute fielen. Zuerst wurde in einem schnellen Spielzug über rechts Joao Marcos Dangler Cortez geschickt, der mit schöner Einzelleistung traf. Und danach schlug zweimal Christopher Schwarz zu.

"Wir haben den Anfang verschlafen und den Gastgebern durch individuelle Fehler die schnelle Führung gestattet. Das darf so nicht passieren", ärgerte sich Blau-Weiß-Trainer Marcel Niespodziany. Und die Gäste brauchten auch einige Zeit, um dies zu verdauen. Doch dann fasste sich Danilo Ballhorn ein Herz, zog aus gut 25 Metern ab und traf mit seinem ersten Saisontor für die Briesener.

Schnelle Tore auch in Halbzeit 2

Der FV Erkner hatte auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst das bessere Ende für sich. Felix Reichelt (48., 60.) sorgte mit seinem Doppelpack schon für die Entscheidung. Doch die Gäste aus dem Odervorland gaben nicht auf. Sie hatten wohl auch das Derby vor gut einem Jahr an gleicher Stelle noch im Hinterkopf, wo sie ebenfalls bei Regen aus einem 0:2 noch ein 2:2 machten. Diesmal verhalfen ihnen die Gastgeber zum zweiten Tor, denn Sven Paprotny wehrte einen Schuss mit der Hand im Strafraum ab – Rote Karte und Elfmeter. Philipp Noack verwandelte sicher (63.). Doch mehr Zählbares als das 3:5 (75.) durch Marc Ewler (1. Saisontor) gab es für die Gäste trotz guter Chancen nicht.

"Das war ein anstrengendes und eigenartiges Spiel – und zugleich unser schlechtestes der Saison", sagte FVE-Trainer Ronald Mersetzky. "Uns hat die gewohnte Selbstverständlichkeit gefehlt. Selbst nach dem 3:0 waren wir nicht souverän gegen kampfstarke Briesener, die mit Herz und Überzeugung gespielt haben." Nach dem dritten Sieg in Folge haben die FVE-Fußballer ein freies Wochenende.

FV Erkner: Marco Schlausch – Leon Turi Kley (70. Christopher Dillgen), Niclas Mertins, Robin Neupert, Sven Paprotny – Christopher Schwarz, Jakob Kunert – Felix Reichelt (79. Robin Lehmus), Joao Marcos Dangler Cortez – Karam Al Maliji (70. Adrian Ebert), Paul Röwer

Blau-Weiß Briesen: Danylo Plaksii – Danilo Ballhorn, Enrik Nagel, Philipp Sellmann, Emilio Schön – Christoph Hanke, Philipp Noack, Björn Zickerow (38. Marc Ewler), Dominik Jahnke – Dennis Lucke, Kevin Schübler

Schiedsrichter: Philip Kublank (Neustadt/Dosse) – Zuschauer: 71