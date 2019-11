Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Partie vor 35 Zuschauern begann unspektakulär. Beide Mannschaften versuchten auf dem Kunstrasen des Petershagener Waldsportplatzes gut ins Spiel zu kommen. Durch den leichten Regen war das Geläuf noch rutschig, was nur wenig Kombinationen auf beiden Seiten zuließ. In der 24. Minute konnte der Gastgeber jubeln. Nach einer Ecke von Tim Beier war Danny Odebrecht zur Stelle und köpfte wuchtig zum 1:0 ein.

Bitter wurde für den Gastgeber die 33. Minute. In einer bis dahin sehr fair geführten Partie zeigte Schiedsrichter Ronald Blume dem Blau-Weißen Rick Schubert die Rote Karte. Frank Mutschall, Trainer von Blau-Weiß, war fassungslos: "Ich glaube, Ricky ist der fairste Spieler der Liga. Es war heute auch sein erstes Foul. Wenn man dafür eine Rote Karte bekommt, dann dürfte nicht mehr Fußball gespielt werden."

Trainerkollege Marvin Herrgoß sah es ganz anders. "Er ist voll in den Mann eingestiegen. Ich bin selbst Schiedsrichter und hätte nach dieser Szene auch Rot gegeben."

Blau-Weiß blieb bis zur Halbzeit aber spielbestimmend. Die beste Möglichkeit vergab Azamat Yusupov. Er war im Strafraum der Fürstenwalder völlig frei, schoss den Ball genau in die fangbereiten Arme von Fürstenwaldes Torhüter Christian Roggisch.

Die zweite Halbzeit gehörte den Männern von der Spree. Dominik Hoffmann hätte in der 50. Minute mit mehr Glück den Ausgleich erzielen können. Sein Schuss ging ganz knapp am linken Pfosten vorbei. "Wir hatten uns viel mehr vorgenommen und wollten hier eigentlich gewinnen", sagte Herrgoß nach dem Spiel. Er konnte in der 64. Minute wenigstens noch den Ausgleichstreffer seines Stürmers Maik Pilowski feiern. Pilowski verwandelte sicher einen Foulelfmeter. Chancen gab es auf beiden Seiten noch. So verpassten die blau-weißen Jan Niklas Wolf, Tobias Hoke sowie Marwin Ruthsatz und auf der anderen Seite Pilowski und der groß gewachsene Sascha Georgi per Kopf. "Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat in Unterzahl gut gekämpft", sagte Mutschall nach dem Spiel.

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf II: Jan Philipp Jaskolski – Jonas Müller, Denny Odebrecht, Rick Schubert, Tobias Hoke, Yves-Marvin Ertel, Azamat Yusupov (56. Marwin Ruthsatz), Mike-Oliver Hiersche, Tim Beier, Labinot Rrafshi (69. Paul Schulze), Jan Niklas Wolf

Pneumant Fürstenwalde: Christian Roggisch – Paul Klonek (49. Enrico Thomas), Bastian Fischer, Sascha Georgi, Maik Pilowski, David Schäfer, Alexander Mauren, Rabii Mohammed (87. Sven Adam), Dominik Hoffmann, Tommy Schäfer, Christopher Fuhrmann

Tore: 1:0 Odebrecht (24.); 1:1 Pilowski (64./Strafstoß) – Schiedsrichter: Ronald Blume (Berlin) – Zuschauer: 35 – Rote Karte: Rick Schubert (Petershagen-Eggersdorf/33.)