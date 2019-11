Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit dem im Eisenhüttenstädter Ortsteil Diehlo aufgewachsenen Felix Ledwig hat ein potenzieller Sieger beim Eisenhüttenstädter Cross nur zugeschaut. Stattdessen feuerte er seine Eltern Beate und Torsten Ledwig sowie Schwester Marie Luise an und gab beachtliche Englisch-Kenntnisse preis, nachdem ein Kanadier seine laufenden Sprösslinge lautstark angespornt hatte. "Ich bin gerade in Übung, vor einer Woche habe ich den New York-Marathon bestritten", erklärte der 28-jährige technische Verkaufsberater für Hilti in Berlin. Der in Berlin-Wedding wohnende war dort drittbester Deutscher.

Was für Felix Ledwig noch viel wichtiger war – er hatte seine persönliche Bstleistung um eine Sekunde verbessert. "Ich dachte schon, ich habe sie erneut knapp verpasst. 2:28:05 Stunden hatte ich gestoppt, zum Glück habe ich dann die Urkunde mit den 2:27:59 gesehen." Diese Zeit ist auch auf seiner Finisher-Medaille eingraviert. "Ich hatte nie gedacht, dass ich dort Bestzeit laufen kann. Mit den Brücken hat dieser Marathon ganz schön viele Höhenmeter. Da geht auf einer flachen Strecke noch was."

Angriff beim Berlin-Marathon

Angreifen will Ledwig im Herbst beim Berlin-Marathon. Im Frühjahr will er dort seine Halbmarathon-Zeit von 1:11 Stunden verbessern. Dann auch weiter mit seinem neuen Trainer Jürgen Stephan, ehemals Bundestrainer Langstrecke der U 18.

"In meiner zwölfwöchigen Vorbereitung mit 140 bis 160 Kilometern die Woche habe ich neun Wochen vor dem Marathon den Trainer gewechselt, da Tobias Singer nicht mehr so viel Zeit hat", erklärt der Läufer für den AC Olympia 88 Berlin. "Bei Tobi habe ich teilweise härtere Tempoeinheiten trainiert, jetzt sind es viele kleine Aufgaben, auch rein athletische Einheiten." Bis zu dreimal täglich hatte sich der Tischtennisspieler, der jetzt hin und wieder beim Verbandsligisten TC Frankfurt aushilft, auf den Marathon vorbereitet. "Ich habe dafür echt viel geackert, nachdem ich im Winter wegen meiner Schienbeinverletzung dreieinhalb Monate raus war."