Brandenburg Am kommenden Samstag, 23. November, bietet der Krugpark Gelegenheit, sich beim 14. Bröse-Krugpark-Lauf sportlich zu betätigen.

Nach einer ausgiebigen Erwärmung startet um 9.45 Uhr der Bambini-Lauf von der Bühne über 400 Meter durch den gekennzeichneten Wald. Um 10 Uhr fällt dann der Startschuss für die 2,5 km- sowie 5 km- und 7,5 km-Läufe. Dabei wird es in diesem Jahr erstmals keine Zeitmessung geben, da der Spaß an der Bewegung in der Natur steht im Vordergrund stehen soll.

Voranmeldungen sind nicht erforderlich, die Startgebühren werden vor Ort ab 9 Uhr entgegen genommen.

Kinder bis sechs Jahre sind kostenfrei dabei, die 6- bis 12-Jährigen zahlen einen Euro und bis zum 18. Lebensjahr werden zwei Euro erhoben. Erwachsene sind mit einem Startgeld von drei Euro dabei.