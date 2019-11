Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders der Lindower "Linden Apotheke" kommt in jedem Jahr einem gemeinnützigen Zweck zugute. In diesem Jahr wurden 300 Euro für den Kauf eines neuen Spielgeräts für den Spielplatz am Gudelacksee gespendet. Die Stadt gab nochmals 300 Euro dazu.

Jüngst zeigte der ehrenamtliche Bürgermeister Udo Rönnefahrt der Apotheken-Mitarbeiterin Doreen Krause, wofür das Geld verwendet wurde. Die Kinder können seit Kurzem auf dem Wipptier herumturnen. Wofür in nächstem Jahr gespendet wird, ist laut Krause auch schon klar: Der Erlös aus dem Verkauf des 2020er Kalenders wird ans Neuruppiner Hospiz gehen.