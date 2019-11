RA

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) An einem historischen Datum veranstaltete die CDU Ostprignitz-Ruppin am Sonnabend ihren diesjährigen Kreisparteitag in Neustadt. Vor 40 Anwesenden sprach der ehemalige Neustädter Amtsdirektor Edmund Bublitz daher zum Thema "30 Jahre Mauerfall". Außerdem wurde ein neuer Kreisvorstand gewählt. Der Wittstocker Dr. Jan Redmann bleibt Kreisvorsitzender.

Vertreten wird er von Sebastian Steineke (Neuruppin) und Sigrid Nau (Neustadt). Zum Mitgliederbeauftragten wiedergewählt wurde Dr. Christian Tatje aus Neustadt. Schatzmeister bleibt Nando Strüfing (Wittstock). Als Beisitzer in den Kreisvorstand gewählt wurden Saskia Boehm, Sven Deter, Dr. Karl Gärtner, Andreas Gutteck, Erich Kuhne, Jens Schwartz, Hartmut Thies, Thomas Vargas von Rentzell und André Wiesner. Für die Wahl zum CDU-Landesvorstand, die am kommenden Wochenende in Schönefeld stattfindet, wurden Sebastian Steineke und Sven Deter als Vertreter der Kreis-CDU nominiert. Jan Redmann ist als Chef der CDU-Landtagsfraktion automatisch Mitglied des CDU-Landesvorstands. Die CDU im Landkreis hat aktuell 215 Mitglieder.