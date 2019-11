Hinter den Kulissen: Schon immer, wie hier 1985, war der Unterricht an den Blasinstrumenten beliebt, wie hier an der Tuba. © Foto: Eckhard Handke

Konzertreigen: Ob zur "Langen Nacht der Künste" in Rheinsberg oder zu "Musikschulen öffnen Kirchen" in Gadow – die Auftritte der Musiker aus Ostprignitz-Ruppin sind gefragt. Zum Schuljahresende treten sie traditionell in der Pfarrkirche auf. © Foto: Eckhard Handke

Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Musikgarten, Instrumentenkarussell und musikalische Früherziehung sind Angebote der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin, mit denen schon die Jüngsten an die Musik herangeführt werden. "Wer früh mit Musik anfängt, bleibt oft dabei", weiß Leiter Harald Bölk aus der Erfahrung der vergangenen Jahre.

Am morgigen Mittwoch feiert die Einrichtung mit einem Festkonzert um 18 Uhr in der Kulturkirche Jubiläum. Vor 25 Jahren wurde die Kreismusikschule in Neuruppin, die ihren Hauptsitz im Alten Gymnasium hat, mit ihren Zweigstellen in Kyritz, Wittstock und Rheinsberg gegründet. Doch die Wurzeln sind älter: Bereits 1959 rief Paul Labinski, damals Polizeiorchesterleiter, eine Volksmusikschule ins Leben. Es gab drei Lehrkräfte, die 80 Schüler unterrichteten. Heute sind es rund 900 und elf festangestellte Lehrkräfte sowie 22 freie Mitarbeiter. 1962 verschwand das "Volks" aus dem Titel der Schule, und unter Leitung von Bruno Walinski lag der Schwerpunkt bei der Ausbildung für den Orchesternachwuchs. Für seine Arbeit wurde die Schule 1964 mit den Fontanepreis ausgezeichnet.

1972 gab es 400 Schüler

1972 wurde die Musikschule in ein Musikschulzentrum mit Außenstellen und 400 Schülern umgewandelt. Mit der Wende 1989 gab es viele Ideen für die Zukunft der Schule: Privatisierung, Gründung einer GmbH oder Eigenbetrieb. Doch der Landkreis stand zu seiner Musikschule, die im Zuge der Kreisgebietsreform 1994 dann zur heutigen Kreismusikschule wurde. Damals gab es 1 500 Schüler. 2004 übernahm Harald Bölk aus Walsleben, der seit 1979 schon als Trompetenlehrer und Ensembleleiter tätig war, die Schulleitung von Peter Brüssow.

Bölk wünscht sich mehr finanzielles Engagement des Landes, um Lehrkräften eine Festanstellung bieten und sie so binden zu können. "Der Bildungsauftrag ist Ländersache", begründet Bölk, der auch einen eigenen Saal vermisst. Die Aufgaben der Schule seien bereit gefächert: Zum einen sollen Kinder an Instrumente herangeführt werden und zugleich Talente auf Wettbewerbe und das Musikstudium vorbereitet werden, weshalb auch Ensemblespiel, Gehörbildung und Musiktheorie zum Fächerkanon gehören.

Mit dem Projekt "Klasse Musik Brandenburg" engagiert sich die Einrichtung seit zehn Jahren an verschieden Schulen im Landkreis. Neben den Bläserklassen an der evangelischen Schule und in Wittstock und der Gitarrenklasse in Breddin, gibt es seit diesem Jahr auch eine Percussions-Klasse an der Fontaneschule. "2020 soll eine weitere Bläserklasse in Neustadt eröffnet werden", berichtet Bölk. Ziel sei, jedes Kind mit Musik in Berührung zu bringen und ihnen ein Instrument in die Hand zu geben.

Begeisterung für Musik wecken sollen auch die Musicalprojekte, die jedes Jahr mit der evangelischen Schule organisiert werden. 4 000 Kinder erleben dann in acht Aufführungen vom "Vogelhändler" oder im "König der Löwen" hautnah 50 Nachwuchsorchestermusiker und weitere Schüler auf und hinter der Bühne. "Das ist ein Riesenhöhepunkt im Jahr", so Bölk. Lob gab es für diese Projekte sogar vom Dramaturgen der Komischen Oper Berlin, von der Bölk den "Ball im Savoy" übernahm. 2020 ist das Musical "Grease" geplant. Es sei für Kinder wichtig nicht nur Bach oder Mozart, sondern auch Film-, Popmusik oder eben Musical zu spielen.