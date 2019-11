Brandenburg an der Havel

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Als Sinnbild für die Stadtrechte ist die Roland-Statue in gleich 16 deutschen Städten und Gemeinden zuhause. Zu finden ist die Figur mit ihrem bloßen Richtschwert unter anderem in Stendal, Magdeburg, Eisleben, Burg, Bergen, Prenzlau, Calbe, Bremen, Perleberg und Brandenburg an der Havel, wo der Roland – nach der Zerstörung des Neustädtischen Rathauses, vor dem er seinen Platz hatte – heute vor dem Rathaus der Altstadt steht.

Um diese Zusammengehörigkeit zu unterstreichen, gründete sich 2007 das sogenannte Rolandnetzwerk, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Rolandstandbilder kulturell zu pflegen und für den Tourismus zu nutzen. Übrig geblieben ist von dieser Intention heute jedoch nur eine kleine Ansammlung ‚lebendiger Rolande", die sich als Botschafter der Städte zu runden Jubiläen oder Veranstaltungen trifft.

Brandenburgs personifizierter Roland ist dabei seit vielen Jahren Dr. Heinz Morio, der oft in seine Rolandrüstung schlüpfte, um die Besucher durch die Straßen und Gassen der Havelstadt zu führen. Doch auch politisch nimmt Morio seine Rolle ernst und setzte sich 2015 verstärkt für die Kreisfreiheit Brandenburgs ein. "Die Rolle des Rolands ist, was mich lebendig hält", so Morio, der durch sein herausragendes Engagement bei den Altstädtern zur Rolle des Rolands kam.

Einzigartig macht Morio als Roland jedoch vor allem seine Liebe zur Musik: seit seinem zehnten Lebensjahr spielt der 75-Jährige Akkordeon und ist heute noch als Musiker auf Geburtstagen, Hochzeiten und Veranstaltungen. Dabei spielte er über 40 Jahre keinen einzigen Ton auf dem Instrument unterwegs. "Meine Eltern haben sich damals ein Akkordeon vom Mund abgespart. Fünf Jahre habe ich dann im Jugend-Akkordeonorchester in Eisenach gespielt, ehe ich aus verschiedenen Gründen aufgehört habe. Erst ein gemütlicher Weihnachtsabend 40 Jahre später, an dem die Familie mich bat, ein Lied zu spielen, weckte die Leidenschaft fürs Akkordeonspielen wieder", erinnert sich Morio, dessen Ehrgeiz daraufhin geweckt war. Binnen eines Jahres lernte er auf dem geborgten Akkordeon eines Nachbarn "mit wunderbarem Klang", wie Morio sagt, zu spielen und begann eigene Lieder zu komponieren. "Ach mein schönes Brandenburg" zählt heute zu einem der bekanntesten Lieder über die Stadt. "Ich bringe meine Verbundenheit zu Brandenburg gern in meinen Lieder zur Geltung", sagt Morio, der seine Songs u.a. beim jährlichen Höfefest der Altstädter präsentiert.

Wer so lange nicht warten möchte, um Heinz Morios musikalisches Telant zu erleben hat jedoch auch scho früher die Chance dazu: unter anderem am Dienstag, 26. November, wenn der lebendige Roland, wenn auch ohne Rüstung, ab 14 Uhr mit dem Brandenburger Shantychor der Wasserschutzpolizei des Landes mit vorweihnachtlicher Musik im Paulikloster zu erleben ist.