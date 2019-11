Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Wie soll die Artur-Becker-Straße im Rahmen der geplanten Sanierung des Abschnitts zwischen der Heinrich-Rau- und der Fehrbelliner Straße aussehen? Für das Vorhaben sind im kommenden Jahr 400 000 Euro im Haushalt der Stadt eingeplant. Weniger klar als die Finanzierung ist aber hingegen, wie die Straße künftig aussehen soll. Im Bauausschuss sorgte das Thema dafür, dass der Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) "Karl-Friedrich Schinkel", Frank Borchert, und Neuruppins Baudezernent Arne Krohn heftig aneinander gerieten. Dort hatte Krohn darauf verwiesen, dass die konkrete Gestaltung in einer der nächsten Sitzungen besprochen werden soll.

Borchert, der seit dieser Wahlperiode für die Grünen als Stadtverordneter in dem Ausschuss sitzt, war entsetzt von Krohns Antworten. Die Gestaltung sei im Arbeitskreis Soziale Stadt in den vergangenen drei Jahren intensiv mit allen Beteiligten, insbesondere den Wohnungsgesellschaften, abgesprochen worden, hatte dieser erklärt. Auf Grundlage der so abgestimmten Gestaltung werde als nächster Schritt ein Entwurf angefertigt.

Streit um Absprachen

Das sei aus seiner Sicht eine glatte Lüge, erwiderte Borchert. "Mit uns ist diese Vorplanung überhaupt nicht abgestimmt", entgegnete er aufgebracht. Zuletzt sei das Thema im Arbeitskreis vor fünf Jahren besprochen worden. "Jetzt wird hier einfach ein Auftrag ausgelöst, ohne auf die Anlieger in Hinsicht auf die Parkplatzsituation Rücksicht zu nehmen." Das wollte Krohn wiederum keinesfalls einfach so stehenlassen. "Ich verwahre mich dagegen, hier der Lüge bezichtigt zu werden, wenn ich hier aus den Protokollen des Arbeitskreises zitiere, die auch Herrn Borchert vorliegen sollten. Er sollte sie einfach mal lesen. Dort kann man ganz einfach nachvollziehen, wie oft darüber gesprochen wurde", machte der Baudezernent seinem Unmut Luft.

Parkplatzsituation ändert sich

Für die WBG geht es bei der Umgestaltung um einiges, genau wie für die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG). Zusammen sind die Unternehmen entlang des Straßenabschnitts für rund 1 000 Wohnungen verantwortlich. Wohl nicht zuletzt deshalb ließ sich Borchert von seinem Standpunkt nicht abbringen. Im Arbeitskreis sei das Thema fünf Jahre lang nicht besprochen worden. Er warf der Verwaltung vor, sie würde die Interessen der Bürger einfach übergehen. Krohn hingegen verwies auf Sitzungen des Gremiums, zuletzt vom Mai dieses Jahres, bei denen es um eben diese Thematik gegangen sei. "Die Protokolle dazu liegen auch der WBG vor. Wir können sie aber trotzdem noch einmal zusenden", bot Krohn an.