"Unfassbar, aber wahr! Der Schulrechner SR1 läuft und läuft und… Ist bei mir im täglichen Gebrauch. Was immer das für Batterien sind, man sollte sich näher damit beschäftigen. So geht Nachhaltigkeit! Thomas Fiedler." © Foto: Thomas Fiedler

"Als ‚Kind der DDR‘ (geb. 1969) ging man natürlich sehr schonend mit seinem Spielzeug um; ebenso wollte ich es später für meine Kinder aufheben – da war aber an die Wende noch nicht zu denken. Nach der Wende hat es dann ordentlich gepolstert und verpackt Umzüge überlebt und schlummerte bis jetzt in immer noch denselben DDR-Kartons auf dem Boden – bis zu Ihrem Aufruf. Bis auf leichte Gebrauchsspuren ist alles vollzählig und funktionstüchtig, ebenso die Kartons der Spielsachen. Interessant sind die aufgedruckten DDR-Preise. Das erhoffte Spielen mit meinen Kindern (12 + 7) hat sich durch die "neuen digitalen Medien und Spielzeuge" nicht erfüllt, dafür aber mein persönliches Glücksgefühl beim Stöbern und Auspacken auf dem Boden. Ihr Aufruf hat eine Menge Erinnerungen geweckt. Vielen Dank dafür. Mit freundlichen Grüßen, Christian Groth, Brandenburg/Havel." © Foto: Christian Groth

Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Eigentlich sollte zum 30. Jubiläum des 9. Wende-Novembers Schluss sein mit unserer Leser-Fotoaktion. Doch noch am Wochenende landeten einige ganz wunderbare "DDR-Erinnerungsstücke" in unserem Postkasten, die wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nicht vorenthalten wollen. Also sehen Sie uns den Nachschlag nach und begeben sich noch einmal gedanklich Jahrzehnte zurück – bis in die 1950er Jahre, denn zuletzt gibt es das älteste Stück, das uns erreicht hat. Sollten Sie Lust auf eine volle Packung "Ostalgie" verspüren, dann klicken Sie sich durch unsere Fotogalerie, in der – dank Ihnen – fast 200 DDR-Erinnerungsstücke gelandet sind.