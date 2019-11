Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Weihnachten naht: Heute Vormittag wurde die diesjährige Weihnachtstanne auf dem Neustädtischen Markt aufgestellt. Sie wird in den kommenden Tagen festlich geschmückt und zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November dann in vollen Glanz erstrahlen.