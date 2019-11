MOZ

Strausberg (MOZ) Unbekannte haben am Wochenende versucht, in die Sparkassenfiliale in der Großen Straße zu gelangen.

Sie scheiterten offenbar, aber hinterließen Schäden.

Am Montag blieb die Einrichtung für mehrere Stunden geschlossen, weil Kriminaltechniker die entstandenen Schäden an einer Wand untersuchten, in der sich ein Loch befand.