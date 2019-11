René Wernitz

Premnitz (MOZ) Auf frischer Tat fotografiert werden nur die wenigsten Autodiebe. Die Polizei hat das seltene Glück, dass sie mit Schwarz-Weiß-Aufnahme nun nach einem Mann suchen kann, der am 29. Juni in Premnitz sehr wahrscheinlich einen BMW gestohlen hat.

Der Mann fuhr auf der Autobahn bei Ludwigsfelde zu schnell und wurde geknipst. Das Diebstahlopfer erhielt den Bescheid samt Foto, gab beides natürlich an die Polizei weiter.

Der Geschädigte hatte seinen Wagen am Abend des 28. Juni am Rand des Wiesenwegs in Premnitz geparkt. In der Nacht wurde es gestohlen. Die havelländische Kripo fragt, ob jemand den Tatverdächtigen auf dem Blitzerfoto erkennt oder andere sachdienliche Hinweise geben kann.

Wer helfen kann, den Fall zu lösen, melde sich unter 03322/275 oder direkt in einer Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal auf polbb.eu/hinweis genutzt werden.