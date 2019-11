Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Rathenower haben abgestimmt: Sieben Projekte im Bereich "Gesamtstadt Rathenow" sowie jeweils ein Projekt der einzelnen Ortsteile wurden von den Bürgern favorisiert. Sie sollen im kommenden Jahr aus dem 75.000-Euro-Bürgerbudget finanziert werden.

Mit 74 die meisten Stimmen erhielt die Erweiterung des Spielplatzes in Grütz. 2.000 Euro aus dem Budget der Ortsteile und 13.000 Euro aus dem Budget der "Gesamtstadt" können in das Projekt fließen, sofern der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung dem Ergebnis der Abstimmung zustimmt.

"Fast jeder Haushalt hat sich an der Abstimmung beteiligt", so Grütz’ Ortsvorsteher Torsten Kenzler. Der Vorschlag sei aus der Einwohnerschaft gekommen. "Familien haben den Vorschlag gemacht, damit es auf dem Spielplatz auch Angebote für größere Kinder gibt", so der Ortsvorsteher weiter. Genutzt werden die Wipptiere, Schaukeln, die Rutsche und die Wippe bisher gut. Grütz hat zwar nur rund 140 Einwohner. Aber es liegt an einem Wanderradweg und begrüßt Gäste in Ferienwohnungen und auf dem Biwakplatz. Auch die Besucher nutzen das Spielplatzangebot. "In den vergangenen Jahren haben wir Fördergelder bekommen und viel im Ort machen können. Die Erweiterung des Spielplatzes ist eine ideale Ergänzung dazu", so Kenzler.

Auf Rang zwei der Abstimmung landeten 20 neu anzuschaffende Mülleimer. 56 Bürger sprachen sich dafür aus - 6.000 Euro kostet die Anschaffung. Fahrradboxen am Bahnhof stehen bei den Kreisstädtern beinahe ebenso hoch im Kurs. Die 14.000-Euro-Idee wurde von 54 Kreisstädtern für umsetzungswürdig befunden.

Die Göttliner können sich ein Festzelt für 3.000 Euro anschaffen - 38 Rathenower stimmten dafür. Die Semliner können künftig ihren Festplatz in besonderer Weise beleuchten. Die Kosten dafür belaufen sich auf 3.500 Euro - 35 Unterstützer fanden sich für diesen Vorschlag. Die Jugendwehr Steckelsdorf kann sich über eine finanzielle Unterstützung über 4.000 Euro freuen - 30 Stimmen gab es dafür. Vom Bürgerbudget angeschafft werden soll für Böhne eine Knorpelschänke, die zum Verweilen einladen soll - 2.500 Euro wurden veranschlagt, 26 Unterstützer finden die Idee gut.

Vom Budget Gesamtstadt können neben Mülleimern, Spielplatz Grütz und Fahrradboxen auch Band- bzw. Proberäume unterstützt werden mit 15.000 Euro (40 Unterstützer) sowie der Beachvolleyballplatz am Wolzensee (1.200 Euro, 35 Unterstützer), die Spielplatzerweiterung in Rathenow West (2.000 Euro, 31 Unterstützer) und die Erweiterung des Spielplatzes im Trappenweg (10.000 Euro, 31 Unterstützer).

Beim Bürgerbudget entscheiden die Einwohner ab 16 Jahre, für was die Gelder ausgegeben werden sollen. Dazu gab es zunächst eine Vorschlagsphase, in der Ideen gesammelt wurden. In einer Prüfphase wurden von der Verwaltung jene Projekte herausgesucht, die sich mit den Geldern, die für das Bürgerbudget freigegeben werden, umgesetzt werden können. In der Abstimmungsphase hatten die Bürger die Möglichkeit, für ihre Lieblingsprojekte zu votieren. In dieser Phase beteiligten sich 254 Kreisstädter aus der Kernstadt und ihren Ortsteilen - das entspricht nur 1 Prozent der Gesamt-Einwohnerschaft. Damit liegt die Beteiligung noch im Bereich des Erhofften. "Für das erste Bürgerbudget haben wir uns vorgenommen, dass wir eine Beteiligung von mindestens einem Prozent erreichen", zeigt sich Alexander Goldmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Finanzen in der Stadt Rathenow, durchaus zufrieden.