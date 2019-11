BRAWO

Brandenburg an der Havel Zeugen bemerkten Montagabend gegen 23 Uhr einen Mann, der seine Aggressionen an einem fremden Kleintransporter in der Rosa-Luxemburg-Allee ausließ. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Mann bereits einen weiteren PKW mit Schlägen und Tritten beschädigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den 35-Jährigen in Gewahrsam. Da er dort weiterhin aggressiv blieb und die Gefahr bestand, dass er sich selbst verletzten könnte, wurde er von einem Rettungswagen in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Zur Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.