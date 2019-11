Antje Jusepeitis

Oranienburg (MOZ) Ella della Rovere aus Eden will mit basischer Kost das Klima retten und Menschen gesunde Ernährung ermöglichen. Sie träumt von einer Herstellung der Fertiggerichte in Oranienburg oder Umgebung.

Rund 25 Portionen des Gemüse-Currys mit Reis als Beilage sind gleich am ersten Tag ausverkauft. Dabei sollte es tags darauf weitere Mittagscurrys geben im Rahmen der basischen Woche. Diese läuft bis zum morgigen Mittwoch im Oranienburger Naturkostladen Oranjeboom. "Nun, dann müssen wir halt gleich die anderen Sorten anbieten", sagt Ella della Rovere und freut sich darüber, dass ihre Idee so gut mundet.

Mittels basischer Mittagstische aus Pastinaken, Kartoffeln, Datteln , Steckrüben, Sauerkraut oder Paprika im Glas will sie eine Klimarevolte anschieben und zugleich Menschen ausgewogenes Essen anbieten. "Wir beweisen, dass man frische Fertiggerichte ohne Schnickschnack produzieren kann, die dazu noch schmecken", ist sie sich sicher. "Wir, als Basen Bande", das sind neben der Fachärztin und Ernährungsexpertin ihr Sohn, Marcin Glowacki sowie der Spitzenkoch Konrad Geiger.

Produziert werden die 380-Gramm-Gläser zurzeit in fünf Geschmacksrichtungen. "Alle Zutaten sind hundertprozentig basisch, bestehen also aus Biogemüse, Gewürzen, Kräutern. Sie werden frisch gekocht und in Gläsern über ein besonderes Verfahren haltbar gemacht für rund 40 bis 60 Tagen ab Produktionstag", erzählt die Frau aus Oranienburgs Stadtteil Eden.

Dessen Gründerinnen und Gründer setzten schon vor mehr als 125 Jahren auf Essen aus frischem, selbst angebauten Obst und Gemüse. Ella della Rovere träumt von einer Herstellung der Fertiggerichte in Eden oder Umgebung. Aktuell werden die Biogemüse in Nordrhein Westfalen zu Mahlzeiten verarbeitet.

"Wir haben lange probiert, um die Produkte zu entwickeln. Jetzt haben wir unser Konzept", sagt Ella della Rovere. Sie ernährt sich seit 1991 strengvegetarisch ohne Fleisch und Fisch, verurteilt jedoch niemanden, der Fleisch konsumiert. "In den Industrieländern jedoch übertreiben wir es mit dem Fleischverzehr". Davon könne das Körpergewebe übersäuern. Das blockiere einen guten Stoffwechsel, sagt die Anästheologin. Krankheiten we Arthrose, Arthrisis, Schmerzen oder Bluthochdruck ließe sich mit guter Ernährung vorbeugen.

Zugleich wirke sich reduzierter Fleischkonsum positiv auf Tier- und Umweltschutz aus. Ellas Basen Bande nimmt die Fridays-for-Future-Forderungen ernst und handelt. "Meine Enkelkinder waren Teil der Motivation, sozusagen eine eigene Revolte zu starten". Dabei sollen die "guten Gläser" als Hauptbeilage verstanden werden, die um rund 20 Prozent aus der jedem eigenen Ernährungsform ergänzt werden können. "Einfach mal umdenken. Gemüse nicht als Beilage sondern als Hauptbestandteil der Nahrung betrachten."

Auf großen Messen kamen die Produkte der Basenbande so gut an, dass sie ab Januar in den Regalen der Biomärkte zu finden sein werden. Probessen ist bis diesen Mittwoch im "Oranjeboom" im Louise-Henriette-Center möglich.