Simone Weber

Rathenow "Eine bewegende Geschichte über Schuld und Zufall", heißt es im Klappentext des Romans "Lieber woanders". Marion Brasch erzähle eine Geschichte vom Leben und Überleben mit großem Gespür für die Augenblicke, die über Glück oder Unglück entschieden. Die Radio-Moderatorin und Autorin stellte ihr neustes Werk im Havelrestaurant Schwedendamm im Rahmen der Literaturgespräche Rathenow vor. Ihr vierter Roman "Lieber woanders" ist in diesem Jahr im S. Fischer Verlag erschien.

"In dreieinhalb Stunden hat man den Roman, den ich eher als Novelle bezeichnen würde, gelesen. Also wir könnten ihn heute komplett schaffen ...", begann Marion Brasch ihre Lesung. Quer durch die Kapitel nahm sie ihre Zuhörer mit.

"In meinem zweiten Buch ‚Wunderlich fährt nach Norden‘ trifft die Hauptfigur die junge Frau Toni. Ihre Geschichte wollte ich weitererzählen." In "Lieber woanders" zeichnet Brasch die Geschichte von Toni – und Alex, die sich nicht kennen und sich dennoch aufeinander zubewegen, bis sich ihre Wege trotz skurriler Begegnungen und komischer Zwischenfälle schließlich kreuzen. "Dabei geht es um zwei Dinge – aber eher ungeplant - den Zufall, der das Leben, wie ich meine, zu einem großen Teil mitbestimmt, und das Thema Schuld", so Brasch.

"Besonders reizvoll sind im Buch die Dialoge", sagt Katarzyna Zorn vom Brandenburgischen Literaturbüro. Sie führte nach der 45-minütigen Lesung ein kurzes Gespräch mit der Autorin. "Ich schreibe, was ich selbst gern lesen würde. Ich liebe Dialoge", antwortete Marion Brasch. Eine Zuhörerin fragte, ob die Autorin weitere Figuren früherer Romane zum Mittelpunkt weiterer Geschichten nehmen wird. "In meinem zweiten Buch gibt es noch eine weitere Figur, die schnell aus der Geschichte verschwindet. Auch bei Tonis Vater bleibt noch einiges offen", sagte Brasch, die sich offen hält, ob sie die Geschichte dieser Figur weiter erzählen wird. "Ich weiß noch nicht, ob ich diese Geschichten noch erzählen möchte."

Marion Brasch wurde in den Jahren von 1987 bis 1992 vielen Radiohörern als Moderatorin des DDR-Jugendsenders DT 64 bekannt. Danach wechselte sie zu Radio Fritz, Radio Brandenburg und ist seit 1997 freiberuflich für Radio Eins des rbb tätig.