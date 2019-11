Alexander Dames

Magdeburg Dass es am Ende ein so enges und ausgeglichenes Spiel in der Volleyball-Regionalliga werden würde, war nach dem ersten Satz nicht abzusehen. Die 1. Frauenmannschaft des VC Blau-Weiß Brandenburg fand gegen den Tabellennachbarn USC Magdeburg zunächst nicht in die Partie, lag bereits nach 17 Spielminuten mit 0:1- Sätzen zurück.

Erst ab dem zweiten Durchgang fanden die Schützlinge von Trainer Michael Kozik zusammen, nahmen nun deutlich aktiver am Spiel teil. In den folgenden Sätzen schenkten sich beide nahezu gleichwertigen Teams nichts, boten den Zuschauern in der Magdeburger Universitätsporthalle einen harten Schlagabtausch mit stetig wechselnden Führungen. Nach dem knappen 25:23- Satzausgleich für den VC Blau-Weiß folgte kurze Zeit später der ebenso knappe 25:27-Satzverlust.

Der Gegner erspielte sich dann Ende des vierten Abschnitts beim Stand von 24:21 drei Matchbälle. Nachdem der erste abgewehrt wurde, ging Mittelblockerin Frederike Schubert zum Aufschlag und drehte mit ihren wuchtigen Aufschlägen mehr oder weniger im Alleingang diesen Durchgang zum umjubelten 26:24-Satzgewinn.

Damit erreichten die Brandenburgerinnen doch noch den erhofften Entscheidungssatz. Hier war dann wieder der heimische USC am Drücker und konnte nach mehr als zwei Stunden reiner Spielzeit den letzten Punkt der Partie für sich entscheiden. De Havelstädterinnen hatten in dieser intensiven Partie zwar das Nachsehen, sicherten sich aber dennoch einen wichtigen Punkt für die Tabelle und blieben vor dem Gegner.

Zu ihren ersten Regionalligaeinsatz kam ab dem dritten Spielabschnitt die erst 14- Jährige Isabel Schattauer, die eigentlich mit der 4. Frauenmannschaften - ein reines Jugendteam - in der Landesklasse spielt und bereits seit Saisonbeginn sporadisch beim Zugpferd des VC Blau-Weiß mittrainiert. Über weitere Einsätze wird von Fall zu Fall zusammen mit Jugendtrainer Sebastian Pfeiffer entschieden.

Zur besten Spielerin des Tages auf Brandenburger Seite wurde wie in der Vorwoche Zuspielerin Stefanie Weber gewählt. "Insgesamt ein Spiel auf Augenhöhe mit dem Sieger, der den Erfolg ein kleinen wenig mehr wollte als wir. Es ist ein Merkmal dieser Saison, dass am Ende Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden, Freud und Leid somit dicht beieinander liegen", resümiert Trainer Kozik.

Die Tabelle hat sich aufgrund einiger überraschender Ergebnisse nach diesem Spieltag weiter zusammengeschoben. Die Plätze zwei bis neun, der als erster Abstiegsplatz zählt, trennen gerade einmal drei Punkte, sodass der Abstiegskampf kurioserweise auf dem zweiten Platz beginnt.Die Blau-Weißen belegen mit 11 Punkten momentan den 8. Rang in der Regionalliga Nordost..

An diesem Samstag (16. November) erwartet der VC Blau-Weiß um 19 Uhr zu seinem vierten Heimspiel den SV Braunsbedra. Die Sachsen-Anhaltinerinnen nehmen mit 13 Zählern den 3. Platz ein.

VC Blau-Weiß: Eileen Heidepriem, Ulrike Hönig, Saskia Böttger, Anja Seiler, Olivia Vogel, Juliane Weinhold, Frederike Schubert, Anna Zehle, Lisa Alex, Sabrina Harnisch, Stefanie Weber, Vanessa Smaka, Isabel Schattaue. (dam)