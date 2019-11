Auch in Nauen begann am 11.11. die fünfte Jahreszeit. Dicke Winterjacken für die Prinzessinnen: Prinz Niclas der 35. und Prinzessin Sophie die 2. Dahinter das große Prinzenpaar Andreas der 56. und Kathrin die 1. mit Bürgermeister Manuel Meger. © Foto: Stadt Nauen/Faltin

Sandra Euent

Falkensee/Nauen (BRAWO) Am 11.11. begann nicht nur in den Karnevalshochburgen am Rhein die fünfte Jahreszeit. Auch hier im Havelland wurden Rathäuser gestürmt, Stadtschlüssel und -Kassen erobert. Der Nauener Karnevals Club "Blau-Weiß" (NKC) und der Falkenseer Karnevals Klub 2000 (FKK) übernahmen die närrische Macht in ihren Städten.

Der NKC lockte bei Temperatuten um den Gefrierpunkt rund 180 Schaulustige vor das Kreishaus in Nauen, wo traditionell die Saison startet. Der NKC war pünktlich um 11.11 Uhr vor Ort und sorgte für lautstarke Beschallung, Konfetti und Kamelle. Das NKC-Motto der Saison lautet "56 Jahre sind wir schon dabei, trotz Feinstaub und CO2". Das diesjährige Prinzenpaar des NKC bilden Andreas der 56. und Anja, die aber verhindert war, so dass kurzerhand Kathrin die 1. ins Rathaus einzog. Das Kinderprinzenpaar Niclas der 38. und Sophie die 2. präsentierten sich wegen der lausigen Temperaturen lieber im Eisbärenanorak. Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) überreichte dem Prinzenpaar den Rathausschlüssel sowie die Stadtkasse mit den Worten: "Den Schlüssel und damit auch einen Teil der Stadt biete ich euch dar, unter der Bedingung: In den Ortsteilen sucht ihr das Prinzenpaar im nächsten Jahr."

In Falkensee ist dagegen Prinzessin Kathrin allein an der Macht. Der kleine Verein mit gerade mal 12 Mitgliedern kam ein paar Minuten nach 11.11 Uhr an der Falkenseer Rathaustür an und musste ordentlich lange klopfen bis Bürgermeister Heiko Müller (SPD) öffnete. Dafür gab es neben dem großen Stadtschlüssel auch eine gut mit Schokoladentalern gefüllte Stadtkasse, aus der sich die kleinsten der Tanztruppe erstmal für ihren Auftritt belohnt wurden.

Unvergesslich wird dieser 11.11. auch für das Brautpaar sein, das genau zur Machtübernahme ihre Trauung beendet hatte und somit als Karnevalsbrautpaar mit Saison-Orden des FKKs und viel Applaus bedacht wurde. Nachdem der Bürgermeister die Stadtutensilien im Foyer des Rathauses übergeben hatte, ging es mit den Gäste hoch in den Rathaussaal, wo der FKK ein kleines Programm seiner Tanzgruppen aufführen ließ und Getränke und Imbiss bereit hielt.

Der NKC startet dann im Januar mit seinen öffentlichen Veranstaltungen im Steakhouse Casa Toro Negro in Nauen. Karten können bei Marina Schmidt unter 01725975930 vorbestellt werden. Alle Verantaltungstermine sind online auf nauener-karnevals-club.de zu finden.

Der FKK 2000 lädt indes am bereits am 30. November zur großen Faschingsparty in die Ruppiner Straße 15. Infos zum FKK gibt es auf karneval-falkensee.de.