Roland Becker

Velten (MOZ) Es macht dem Schriftsteller U.S. Levin Spaß, Zeitungen zu lesen und dabei auf kuriose Meldungen zu stoßen. Als sei er ein Fährtenhund, durchstöbert er die Seiten nach amüsanten und skurrilen Geschichten, die jedem von uns im Alltag zustoßen könnten. Der Autor nimmt diese Begebenheiten zum Anlass, daraus kleine Geschichten und Glossen zu schreiben. Den Spaß an dieser Art von Literatur möchte er am Mittwoch, 20. Juli, mit seinem Veltener Publikum teilen. Dann wird er im Kommunikationszentrum, Bibliotheksgasse 1, ab 18 Uhr aus seinem Buch "Dieses Kribbeln im Schlauch" lesen. Karten zu sechs Euro gibt es Vorverkauf am Veranstaltungsort (Telefon 03304 379188) oder an der Abendkasse.