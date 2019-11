red

Oberjünne Die Beschwerden fruchten offenbar, wie die regiobus Potsdam-Mittelmark mitteilt, soll der Bus 580 tatsächlich auch wieder das Dorf anfahren.

Dazu muss spätestens eine Stunde vorher, der Wunsch bei der regiobus angemeldet werden. Seit längerem gab es Beschwerden darüber, dass die Fahrer nicht ins Dorf hineinfahren wollen. Die Ortsvorsteherin Katrin Baatz hat einen Brandbrief an den Landkreis als Eigner des Busbetriebes geschrieben. "Es ist gut, wenn die Beschwerden Wirkung zeigen, denn in Oberjünne gibt es einen gut frequentierten Gasthof sowie das kleine Büdnermuseum, wenn wir die touristischen Highlights unterstützen wollen und dabei auch an das Klima und die Emissionssenkung denken, dann ist ein funktionierender Nahverkehr wichtig", sagt TZF-Vorsitzender Andreas Koska. Die Buslinie 580 zwischen Bad Belzig und Potsdam fährt nur nach Aufforderung in das Dorf. Katrin Baatz will am Ball bleiben. Umso mehr, da sie gerade wieder in den Ortsbeirat gewählt worden ist und für weitere fünf Jahre Ortschefin bleiben wird.