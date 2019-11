MOZ

Rheinsberg Ein 47-Jähriger hat am Montag seine 35 Jahre alte Bekannte geschlagen. Zuvor hatte es einen Streit gegeben. Die Frau ging anschließend in ihr Haus. Weil der Mann weiter mit ihr reden wollte, verlangte er, hineingelassen zu werden. Die Frau verweigerte den Zutritt. Daraufhin trat der Mann die Terrassentür ein. Die Polizei nahm den Deutschen, der eigentlich in Schweden wohnhaft ist, zum Verhindern weiterer Straftaten in Gewahrsam. Beim Pusten kam er auf 1,82 Promille. Nun muss er sich wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verantworten.