Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Strafzins für Bankeinlagen erneut verschärft. Statt 0,4 Prozent müssen Banken nun 0,5 Prozent Zinsen zahlen. Das geht auch nicht mehr spurlos an der kreiseigenen Sparkasse Ostprignitz-Ruppin vorüber, die es drei Jahre lang noch vermeiden konnte, Strafzinsen auf Guthaben zu erheben. Daraufhin haben viele Kommunen dort ihr Geld geparkt, um keine Verluste zu machen – in Summe rund 80 Millionen Euro. Für die Sparkasse bedeuteten das und die steigenden Negativzinsen eine Mehrbelastung, die sie bisher nicht an die Kommunen weitergegeben hat. Das wird sich zum 1. Dezember ändern: Großkunden, zunächst Kommunen und deren Eigenbetriebe, wird dann ein Verwahr­entgelt in Rechnung gestellt, wenn ein gewisser Freibetrag überschritten ist, sagte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Markus Rück am Dienstag. Zahlreiche Kämmerer haben mit diesem Schritt schon gerechnet.

Aufgrund der sinkenden Zinsen gibt es auch keine guten Nachrichten für private Sparer. Die Sparkasse hat jetzt 2 000 Prämien-Sparverträge gekündigt. Dabei handelt es sich um eine Art Sparbuch, bei dem ein monatlicher Betrag eingezahlt und marktüblich verzinst wird. Zusätzlich wird nach einem Stufenmodell jährlich eine verzinsliche Prämie gezahlt. Der Bundesgerichtshof hatte im Mai entschieden, dass Banken nach Erreichen der Prämienhöchstgrenze diese Verträge, die oft zeitlich unbegrenzt waren, kündigen dürfen. Laut Rück sind viele der Betroffenen bereits dazu beraten worden. Denn diese Vorsorgeverträge seien zinsabhängig und im Unterschied zu anderen Produkten keine rentable Anlage mehr. Rück rechnet für die nächsten Jahre auch nicht damit, dass sich das Zinsniveau bessert. "Das war eine der schwierigsten Entscheidungen, die wir je treffen mussten", betonte Rück. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, der Pflicht, Vermögen zu sichern, und dem Ziel, zur Entwicklung der Region beizutragen, sehe man sich zu diesem Schritt aber gezwungen.