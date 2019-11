Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Für ziemlich viel Aufsehen sorgte am Dienstagmorgen ein Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung in Zehdenick. Gegen 8.30 Uhr landete das Fluggeräte mit viel Getöse an der Falkenthaler Chaussee direkt neben dem Lebensmittel-Discounter Aldi. Da die Polizei keinen Einsatz hatte, muss es sich um einen "medizinischen Notfall" gehandelt haben, hieß es aus der Pressestelle der Polizeidirektion Nord. Das hat Stefanie Kapp von der DRF Luftrettung aus Filderstadt bei Stuttgart am Dienstagnachmittag bestätigt. Die Rettungsleitstelle Eberswalde hatte den in Angermünde stationierten Rettungshubschrauber "Christoph 24" nach einem in Eberswalde eingegangenen Notruf als schnellstes Rettungsmittel samt Notarzt und Rettungssanitäter angefordert. Der Notarzt des Rettungsfliegers entschied dann aber, dass der Patient, der über eine "neurologische Erkrankung" klagte, so stabil war, dass er mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden konnte, sodass sich der weitere Einsatz von "Christoph 24" als Transportmittel für den Patienten erübrigte, erläuterte die Sprecherin der DRF Luftrettung.