MOZ

Erkner (MOZ) Das Eltern-Kind-Zentrum in Erkner sucht weiter neue Räume, da der benachbarte Hort für kommendes Jahr Platzbedarf angemeldet hat, heißt es aus dem Rathaus.

Bisher konnte die Einrichtung ein Gebäude der Löcknitz-Grundschule mitnutzen. "Wir sind uns mit dem Jugendamt einig, dass es in Erkner auch künftig ein Eltern-Kind-Zentrum geben soll", so bekennt sich die Verwaltung zur Arbeit der Einrichtung. Die Stadt Erkner will weiter ihren Teil zur Finanzierung beitragen.