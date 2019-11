Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Als sich am Dienstag in Polen das vor einem Monat gewählte Parlament konstituierte, lag statt Feierlichkeit politische Hochspannung über diesem ersten Sitzungstag.

Schon seit Wochen hatten sich die Erwartungen darauf konzentriert, ob die Opposition ihre bei der Wahl errungene knappe Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments würde verteidigen können.

Denn bei dem Urnengang am 13. Oktober hatte die national-konservative PiS-Partei von Jaroslaw Kaczynski zwar erneut die absolute Mehrheit im Unterhaus – dem Sejm – errungen. In die zweite Parlamentskammer dagegen – dem Senat – waren 51 Vertreter der Opposition und nur 49 von der PiS eingezogen.

Zwar unterscheidet sich die Macht des polnischen Oberhauses stark von der etwa des US-Repräsentantenhauses. Selbst neue Gesetze, die der Sejm künftig beschließt, kann die zweite Kammer kaum verhindern. Sie könnte sie aber einer intensiven Debatte unterziehen. Und solch ein Projekt wie die umstrittene Justizreform, wegen der die PiS-Regierung innerhalb der EU am Pranger steht, könnte nicht mehr in kurzfristig oder gar nächtlich einberufenen Sondersitzungen des Senats durchgewinkt werden.

Angebot für einen Lagerwechsel

Deshalb ließ die PiS nichts unversucht und ersann immer neue Volten, um ihre Macht auch in der zweiten Kammer zu sichern. So enthüllten Medien noch am Dienstagmorgen, dass dem aus dem westpolnischen Gorzów stammenden Senator Wladyslaw Komarnicki das Amt des Sportministers angeboten worden war, falls er ins PiS-Lager wechselt. Auch wurde die namentliche geheime Abstimmung am Dienstag noch mehrfach verschoben.

Doch kurz nach 19 Uhr stand es fest: Der aus Stettin stammende 61-jährige Mediziner Tomasz Grodzki, den die drei im Senat vertretenen Oppositionsparteien gemeinsam nominiert hatten, wurde mit 51 gegen 48 Stimmen zum Senatspräsidenten gewählt. Erstmals seit 1989 überhaupt werden damit beide Kammern von Vertretern unterschiedlicher Parteien angeführt.

"In unserer Kammer wird jede Position zu Wort kommen." Das hatte Grodzki, der der liberalen Bürgerplattform angehört, schon am Morgen verkündet. "Und mit meinen Erfahrungen als Chirurg werde ich dafür sorgen, dass diese Debatten sachlich verlaufen", fügte er hinzu.

Wie extrem Polen in verschiedene politische Lager gespalten ist, hatte sich auch am Unabhängigkeitstag gezeigt, den das Nachbarland am Montag gefeiert hatte. Neben der offiziellen – von der PiS organisierten – Militärparade gab es in Warschau gleich drei politische Aufmärsche – den größten von den extrem rechten Nationalisten und zwei weitere von Liberalen sowie von linksalternativen Gruppen. Die Abstimmung vom Dienstag ist ein Erfolg der Opposition.