Berlin (NBR) Vor der Wahl ihrer Fraktionsspitze hatten die linken Führungskräfte unisono betont, man wolle nach der Wahl das Gemeinsame fördern. Schließlich stecke in der Frak­tion viel Potenzial, das künftig nicht mehr ungenutzt bleiben solle.

Der Hauptgrund für diese politische Brache liegt in der Lust gar zu vieler linker Bundestagsabgeordneter, sich in absurden Kämpfen zu verschleißen.

Immerhin gibt es nun mit Amira Mohamed Ali eine Frau an der Frak­tionsspitze, die nicht seit Jahren in die internen Schlachten verwickelt war. Außerhalb der Linkspartei dürfte ohnehin kaum jemand begreifen, wer sich da eigentlich bekämpft. Demokratische Sozialisten gegen ganz besonders Linke, von denen sich die Bewegungslinken abgespalten haben. Oder ist das eine Verwechslung? Wer gehört wozu und was, bitte, vertritt der Flügel, den man Mittelerde nennt?

Das ist erstens verwirrend bis zur Sinnlosigkeit und spiegelt zweitens noch nicht einmal das reale Flügelschlagen in der Partei wider. Dafür aber die Auseinandersetzungen zwischen Parteiführung und Fraktion. Die wurden von den jeweiligen Führungsduos auf die Spitze getrieben. Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch auf der einen Seite und Katja Kipping plus Bernd Riexinger auf der anderen. Irgendwann schaffte man einen Waffenstillstand – dann knickte Wagenknechts Gesundheit ein und sie warf hin.

Was zunächst wie die Lösung aller Probleme aussah, wird schon jetzt als Verlust wahrgenommen. Wagenknecht ist nicht mehr das Gesicht der Linken. Die Niedersächsin Mohamed Ali wird die populärste Politikerin ihrer Partei kaum ersetzen können. Dafür symbolisiert ihr sehr knapper Wahlsieg die Spaltung. Die Parteispitze hatte auf die Kipping-Vertraute Caren Lay gesetzt und verloren. Schon bald könnten alle Beteuerungen, man werde zu nie gekannter Geschlossenheit finden, Makulatur sein.

Auch wenn die Fraktion kein Abbild der Partei ist, kulminieren in ihr doch die vielen ungelösten Widersprüche der Linken. Ungeklärt ist das Ost-West-Verhältnis. Die Landesverbände in den alten Bundesländern erstarken, aber erreichen bei Wahlen trotzdem nur mäßiges Niveau; auf das die Linken im Osten – Ausnahme Thüringen – herabsinken. Im Saldo stagnieren die Linken und das hängt damit zusammen, dass zunehmend unklar wird, für wen sie Politik machen. Die einen wollen sich vor allem um deutsche Arbeiter und sozial Schwache kümmern. Die anderen umwerben Mittelschichtler, während man die Protestwähler resig­niert der AfD überlässt.

Bei den Linken – auch in ihrer Bundestagsfraktion – treffen Ökologen auf Gewerkschafter, Realisten auf Utopisten, Pragmatiker auf Ideologen. Die Vielfalt könnte von Vorteil sein. Wenn der dazu gehörende Meinungsstreit offen und fair geführt würde. Wird er aber nicht. Sollte sich das nicht ändern, wird aus Stagnation Abwärtstrend. Dann werden wieder Schuldige im eigenen Lager gesucht und Mehrheiten links von der GroKo überlässt man den Urenkeln.

