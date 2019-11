Berlin (NBR) Seit eineinhalb Jahren redet man in Deutschland über Huawei. Und noch immer gibt es keinen Konsens, wie man mit der Herausforderung umgehen soll.

Die Unentschlossenheit ist jetzt schon ein Ärgernis. In Zukunft wird man sie sich nicht mehr leisten können.

Denn Zwickmühlen wie der Fall des chinesischen Netzwerkausrüsters werden bald eher die Regel als die Ausnahme: egal ob bei künstlicher Intelligenz, Apps oder Cloud-Dienstleistungen. Wollen wir in einer Gesellschaft, in der automatisierte Entscheidungen von Algorithmen getroffen werden, Software einsetzen, die nach chinesischen Vorstellungen programmiert wurde? Die Frage ist nicht so abwegig, denn China wird im Zweifelsfall das günstigere Produkt anbieten und somit Standards setzen – siehe E-Mobilität. Was zwangsläufig zu der nächsten Frage führt, die sich die Gesellschaft grundsätzlich stellen sollte: Ist mit chinesischen Unternehmen fairer Wettbewerb überhaupt möglich?

China pumpt Milliarden in Branchen, die es als strategisch wichtig ausgemacht hat. Chinesische Unternehmen können ihre Produkte deswegen zu Dumpingpreisen anbieten. Europäische Firmen können da nicht mithalten. Denn während es in der EU bereits als großer Wurf gilt, zwei Milliarden in einen Markt zu investieren, sind in China Fördermittel von 200 Milliarden keine Ausnahme. Das Schicksal, das die Solarindustrie bereits ereilt hat, könnte deswegen auch anderen Branchen drohen.

Firmen wie Huawei vom Markt auszuschließen wäre daher eine durchaus vertretbare Entscheidung. Dazu gehört allerdings Mut. Nicht gerade das Markenzeichen der aktuellen Regierung im Verhältnis zu China.