MOZ

Neuenhagen (MOZ) In der Sternwarte des Einstein-Gymnasiums (EGN) ist am Montag erfolgreich der Merkurtransit beobachtet worden. Wie Projektleiter Olaf Hofschulz berichtete, nutzten viele Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, durch die Sonnenteleskope zu blicken oder in der Kuppel den Transit zu verfolgen. Auch Fotos seien entstanden.

Der Transit konnte von 13.35 Uhr bis ca. 15.20 Uhr beobachtet werden. Der Planet Merkur bewegte sich für Beobachter auf der Erde vor der Sonne entlang. Zuletzt war ein solcher Transit im Mai 2016 beobachtet worden, das nächste derartige Ereignis finde erst 2032 statt, sagt der Lehrer. Die Beobachtung sei nicht ganz einfach, da Merkur sehr klein ist. Mit Teleskop und Sonnenfilter war dies aber möglich.

Man sei derzeit dabei, die Ausstattung der Sternwarte zu ergänzen. Ziel sei der Aufbau einer Schülerforschungsstation. Wenn alles gut laufe, könne man die zum Astronomietag am 28. März 2020 präsentieren. Bereits zum Tag der offenen Tür im EGN am 11. Januar ist die Sternwarte zu besichtigen und am 17. Januar. Da ist zuvor in der Mensa Dieter B. Herrmann zu Gast.