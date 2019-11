Nadja Voigt

Altranft (MOZ) Ihre neuen Räume durften die Mädchen und Jungen des Kindergartens "Auf dem Land" am Dienstag erstmalig erkunden: die neue Bauecke, das Bällebad im Bewegungsraum, das Atelier. Viel hat sich geändert in Altranft: Fenster wurden zugemauert, Räume zusammengelegt. Das elfköpfige Team und die Kinder haben eine aufregende Zeit hinter sich. Leiterin Charlotte Martens dankte ihren Kollegen, den Eltern und Kindern für Gelassenheit, Geduld und Nervenstärke. Und der Stadt Bad Freienwalde für die Investition in die Kita im Ortsteil. Wer im Bestand saniert, müsse mit mancher Überraschung rechnen, erinnerte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Er dankte Fachdienstleiter Christian Nörtemann, der sich für den Ausbau ins Zeug gelegt und darüber buchstäblich graue Haare bekommen hätte. "Ohne das Engagement aller wäre das nicht möglich gewesen."

Die 32 Kinder hatten indes nur Augen für die neuen Räume, die zum Teil kaum wiederzuerkennen sind, und erkundeten alles, bevor es ans süße Buffet ging. Eine kleine Entschädigung für die lange Bauphase, die mit vielen Einschränkungen sowie Lärm und Schmutz einherging.