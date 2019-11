Louisa Theresa Braun

Frankfurt (Oder) (MOZ) Welcher Ort in Frankfurt ist geeigneter für einen Krimi als die Stadtbrücke? Das Polizeiauto an deren Ende gehört ja fast schon zum Inventar. Der Stau, der sich am Dienstag bis durch die ganze Magistrale zog, war für einen Wochentag aber doch ungewöhnlich. Und wer es auf der einen freigegebenen Spur schließlich doch noch auf die andere Seite schaffte, war von dem Aufgebot an Kameras und Menschen hinter dem blau-weißen Absperrband, und von dem Mädchen im rosa Pulli, das sich hinunter zu stürzen schien, sicher überrascht.

Filmset auf der Stadtbrücke

Am Dienstag wurde hier eine Szene für eine neue Folge der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110" gedreht. "Der silberne Volvo ist der letzte", ruft der Regieassistent. "Und los!" Sobald das Auto vorbeigefahren ist, läuft Tom Gronau alias Jonas über die Straße und durch die Polizei-Absperrung hindurch. "Halt, bleiben Sie stehen!", ruft ein "Polizist", ist jedoch zu beschäftigt damit, die Schaulustigen, gespielt von Frankfurter Komparsen, vom Tatort fern zu halten. So schafft es Jonas bis zu Larissa, verkörpert von Paraschiva Dragus, redet ein paar Worte mit ihr und hält sie vom Sprung in die Oder ab. Die an einem langen Kran über die Brüstung hängende Kamera nimmt auf, wie sie ihm die Hand reicht. Damit ist die Einstellung zu Ende, die Filmklappe wird vor Dragus Gesicht zugeschlagen.

Seit 2015 gibt es den Frankfurt-Słubicer Polizeiruf mit Maria Simon als Hauptkommissarin Olga Lenski und dem deutsch-polnischen Kriminalpolizisten Adam Raczek, der von Lucas Gregorowicz verkörpert wird. Für den Produzenten Henning Kamm von der Berliner Produktionsfirma "Real Film" ist es der erste Polizeiruf. Er findet es toll, so ein "Traditionsformat" zu drehen. "Das ist hier ein super Team, Rainer Kaufmann ist ein ganz besonderer Regisseur und zusammen mit dem Kameramann Klaus Eichhammer macht er hier seinen 41. Film", sagt er.

In der neuen Folge mit dem Titel "Heilig sollt ihr sein" geht es um die 16-jährige Polin Larissa Böhler, die ungewollt schwanger ist. Die Ärzte diagnostizieren bei ihrem Kind eine Trisomie 18, sie möchte abtreiben, aber niemand in Polen will einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Verzweifelt will Larissa von der Brücke springen, als der fremde junge Mann, Jonas Fleischhauer, auftaucht. Nun will sie in einem Frankfurter Krankenhaus eine Spätabtreibung vornehmen lassen, doch auch dort erscheint Jonas, der sich aus religiösen Gründen berufen fühlt, das Leben des ungeborenen Kindes zu retten. Eigenhändig führt er einen Kaiserschnitt durch.

Christlicher Glaube ist Thema

"Wozu der Glauben befähigt, ist ein starkes Thema", findet Kamm. Trotzdem sei die Idee "keine Phantasie. Der Polizeiruf ist ja dem Realismus verschrieben und alle Sachverhalte werden durch Fachberater geprüft." Das Drehbuch der Geschichte schrieb Hendrik Hölzemann. Für Olga Lenski und Adam Gregorowicz wird es im Verlauf des Films darum gehen, den nach seiner Tat geflüchteten Jonas aufzuspüren.

Insgesamt zwei Wochen wird in der Doppelstadt gedreht, vom 5. bis zum 15. November. Weitere Drehorte waren zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in der Magistrale und ein Hundesalon in Słubice, in dem die Filmmutter des Täters arbeitet. Fertig ist der Film damit aber noch lange nicht, viele Innenszenen werden nämlich anschließend erst in Berlin produziert. Und so ein Dreh kostet viel Zeit: Für die Szene auf der Stadtbrücke blieb eine Spur zum Leidwesen der Autofahrenden bis zum Abend gesperrt. Ausgestrahlt wird "Heilig sollt ihr sein" voraussichtlich im Mai.