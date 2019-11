Gerit Freitag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit neuen Angeboten in der Begegnungsstätte "Gute Stube", möchte die Frankfurter Lebenshilfe mehr Menschen zusammenbringen. Hierzu gab es am Dienstag einen Tag der offenen Tür im Pablo-Neruda-Block, im ehemaligen Park-Cafe. "Wir wollen die Mieter wieder mehr zusammenführen und das nicht nur auf unsere Stationäre Einrichtung, "Begleitete Elternschaft" einschränken, sondern wünschen einen Austausch im gesamten Kiez", erklärt Ronni Haase, Organisatorin der Lebenshilfe. Seit Oktober dieses Jahres wurden die Aktivitäten grundlegend überarbeitet und das Angebot erweitert. So gibt es beispielsweise jeden Mittwoch ein Suppenangebot aus dem Cafe Nord. Zweimal die Woche gibt es Hilfe beim Lösen von Hausaufgaben. Auch bei kleineren Technikproblemen im Haushalt oder bei Ärger mit Computer-, Handy-, und Fotogeräten, helfen die Mitarbeiter weiter. .Beim Thema Sicherheit und Prävention ist Wolfgang Mücke der richtige Ansprechpartner. Sport im Kietz und Gesunde Ernährung sind weitere Schwerpunkte. Ab Januar ist auch ein Yogakurs geplant. Sehr gefragt sind Beratungsrunden, insbesondere der Klöntreff. Redlicher Austausch kommt hier nicht zu kurz. Das haben sich viele Bewohner schon lange gewünscht. "Begegnung trifft hier genau den Punkt. Jeder kann zu uns kommen, auch diejenigen, die einfach nicht allein sein möchten", betont Koordinatorin Rabea Preuß.