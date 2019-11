Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Am 11. Spieltag der Landesliga Süd hat der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt sein Heimspiel gegen Wacker Cottbus-Ströbitz mit 0:3 (0:2) verloren. Damit rutscht der Gastgeber auf den letzten Tabellenplatz ab.

Die ersten zehn Minuten gehörten den Gästen, an deren Ende sie auch mit 1:0 in Führung gingen. Eine Eingabe von Tobias Voigt konnte Jacob Netzker ungehindert einschieben. Zuvor musste Torwart Sebastian Grummt bei einem Freistoß von Tobias Voigt schon beherzt zugreifen und hatte Glück, als der quirlige Cottbuser nach einem Solo den Ball am langen Pfosten vorbei schob.

Wulff scheitert per Freistoß

Danach fanden die Platzherren besser in das Spiel. In der 11. Minute verpasste Robert Glaser eine Eingabe von Falk Busch knapp, in der 27. Minute lenkte Cottbus-Keeper Andre Thoms einen Freistoß von Christian Wulff mit den Fingerspitzen über das Quergestänge und ebenfalls vom Aluminium wurde anschließend ein Freistoßgeschoss von Oliver Weniger aus halblinker Position aufgehalten. Mitten in diese Drangphase erzielten die Gäste das 0:2, ein einfaches Fehlabspiel in der Vorwärtsbewegung nutze Jacob Netzker zum Konter, der von einem fragwürdigen Freistoßpfiff unterbunden wurde.

"Ich habe mir die Szene mehrfach im Video angesehen, ich kann da nichts erkennen", so Trainer Dirk Liedtke. Die anschließende Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld versenkte Tom Valentin mit dem Kopf zum 0:2. Auch diese Szene hat sich der Dynamo-Trainer im Video angeschaut. "Wir haben sicherlich keine kalibrierte Linie, aber wenn du das Bild anhältst denke ich, schon das der Ströbitzer Spieler bei der Kopfballverlängerung im Abseits steht."

Unmittelbar vor der Pause dann wieder eine dicke Gelegenheit für die Platzherren, als Toni Seelig die Kugel aus zehn Metern neben das Tor platzierte. Mit diesem deutlichen Rückstand ging es in die Kabine, in dieser dann zu allem Überfluss auch noch Falk Busch mit Schwindelgefühlen bleiben musste.

In der zweiten Halbzeit verflachte das Niveau auf dem Platz immer mehr und als der Ströbitzer Tobi Joe Weber wiederum nach einem Konter das 0:3 erzielte, war der Drops gelutscht.

Gäste verwalten Vorsprung

Die Wackeraner verwalteten das Ergebnis mit viel Cleverness und den Dynamos fehlte einfach der letzte Biss und Willen, diese Partie noch einmal in eine andere Richtung zu drehen. Zudem mussten die Platzherren die letzten 15 Minuten in Unterzahl agieren, da Christian Wulff verletzt den Platz verlassen musste und die Dynamos schon dreimal gewechselt hatten.

Obwohl man sich auf Seiten der Gastgeber sehr viel vorgenommen hatte, stand den Landesliga-Spielern und deren Trainern am Ende die Enttäuschung über die gezeigte Leistung ins Gesicht geschrieben.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Christian Grätz, Daniel Friedrich, Dimitrij Altengof – Falk Busch (46. Nico Urbansky/65. Mustapha Arrach), Toni Seelig, Konstantin Klippenstein, Eddi Hantelmann (37. Dietrich Lichtner) – Oliver Weniger – Christian Wulff, Robert Glaser

Tore: 0:1 Jacob Netzker (9.), 0:2 Tom Valentin (35.), 0:3 Toby Joe Weber (61.) – Schiedsrichter: Dominik Kolm (Seelow) – Zuschauer: 85