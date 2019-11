Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gut eineinhalb Stunden intensiver Diskussion waren im Ausschuss für Kultur und Sport vergangen, viele Zahlen und Argumente genannt worden, da zeigte sich Ingrid Siebke (SPD) "ratlos". Auch Marina Marquardt (CDU) sah sich nicht in der Lage "aus Überzeugung abzustimmen". Der Ausschuss vertagte sich einstimmig auf eine weitere Sitzung, um eine endgültige Entscheidung zu treffen, wie es mit der Stadtbibliothek weitergeht.

Dabei lagen eigentlich alle Zahlen vor, um eine Entscheidung zu treffen. So geht es um die Frage, ob die Bibliothek künftig nur noch auf einer Etage betrieben werden soll, wie es aktuelle Beschlusslage der Stadtverordneten ist, oder doch, wie es nun die Stadtverwaltung vorschlägt, weiter auf zwei Etagen.

Dass die Stadt in diesem Fall eine Kehrtwende zur gültigen Beschlusslage macht, hat mehrere Gründe, wie Martina Harz, Bereichsleiterin Bürgerservice, und Bürgermeister Frank Balzer in dem Sonderausschuss am Montagabend ausführten. So schlägt die Verwaltung vor, dass die Tourismusinformation mit an den Standort der Stadtbibliothek zieht. So könnten sich Synergien ergeben, erklärte Martina Harz. Allerdings wurde während der Sitzung nicht deutlich, worin die Synergien bestehen, zumindest gab es auf Nachfragen der Ausschussmitglieder keine befriedigende Antwort. Sollte Synergie bedeuten, dass damit Geld eingespart wird, wurde zumindest an diesem Abend nicht deutlich. Egon Niemack (AfD) hatte deshalb gleich zu Beginn der Sitzung beantragt, diesen Punkt – die Zusammenführung an einem Standort – nicht weiter zu behandeln. Darüber wurde zwar nicht abgestimmt. Aber die Abstimmung hatte sich auch erledigt, da das ganze Vorschlagspaket der Verwaltung noch einmal in einer Sondersitzung mit mehr Informationen beraten werden soll.

Linden-Zentrum als Anker

Bürgermeister Frank Balzer (SPD) brachte noch ein anderes Argument ein, weshalb die Bibliothek weiterhin zwei Etagen im Linden-Zentrum mieten soll. Seiner Befürchtung ist, dass wenn sich die Bibliothek aus einer Etage zurückzieht, dass das der Anfang einer möglichen Verwahrlosung der Immobilie sein könnte und so endet, wie das benachbarte Lunik. "Wir wollen das Linden-Zentrum als Ankerpunkt erhalten", bekräftigte Balzer.

Der Hauptgrund der Stadtverordneten, einer Halbierung der Bibliotheksfläche zuzustimmen, war, dass dadurch Mietkosten eingespart werden können. Das spielte auch am Montag eine Rolle. Allerdings war es etwas schwierig, das aus den von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Unterlagen zu erkennen. Martina Harz sagte, dass die Stadt 35 000 Euro Mietkosten pro Jahr sparen würden, wenn es zu einer Halbierung kommt. Allerdings, und davon war auch schon die Rede, als die Stadtverordneten den Beschluss gefasst haben, kommen auf die Stadt erhebliche Kosten zu. Denn den Umbau muss die Stadt finanzieren. Darüber ist es erforderlich, dass der Bibliotheksbestand während des Umbaus ausgelagert wird. Für beide Maßnahmen nannte Martina Harz eine grob geschätzte Summe von 350 000 Euro. Umgerechnet, was so nicht gesagt wurde: Erst nach zehn Jahren hätte sich die Einsparung amortisiert. Wie weit die Zahlen belastbar sind, blieb allerdings offen. So müsste zum Beispiel auch die Statik neu berechnet werden, so Martina Harz. Um da genaue Kosten zu ermitteln, müsste ein Planung in Auftrag gegeben werden, die allerdings auch wieder Geld kostet.