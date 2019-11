Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Alaaf!" – "Helau!" – "Eijo!" – "Ahoi!" Oder auch: "Nuff! Nuff!" Die Schlachtrufe der Narren und Jecken sind auch in unserer Region durchaus vielfältig. Wobei der Begriff "Narren" nicht von allen, für die am Montag die fünfte Jahreszeit begonnen hat, wirklich geliebt wird. Die meisten bezeichnen sich wohl eher als Karnevalisten – vorausgesetzt, sie feiern auch wirklich Karneval. Was wiederum in unserer Region nur auf die Müllroser Narren zutrifft. Sie sind nämlich die einzigen, die am Wochenende zum Karnevalsauftakt einladen.

Festumzug durch Müllrose

Im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ, in Brieskow-Finkenheerd und auch in Wiesenau wird dagegen Fastnacht gefeiert. Und in anderen Orten nennt sich der Spaß am Verkleiden und Partyfeiern einfach nur Fasching. Auftakt für die Kostümsaison war wie erwähnt am Montag, also am 11.11.. Aber weil in Brandenburg auch der 11.11. ein ganz normaler Arbeitstag ist, wird bei uns die Saisoneröffnung an diesem Wochenende fröhlich nachgefeiert – und zwar auf durchaus unterschiedliche Art und Weise.

Die Feier-Hochburg ist in unseren Breiten eindeutig der Erholungsort Müllrose. Dort lädt der Müllroser Carneval-Club, also der MCC, am Sonnabend zum großen Festumzug mit buntem Programm und abendlicher Party ein. Der Festumzug startet um 10 Uhr am Bahnhof. Von dort aus ziehen die verschiedenen Gruppen mit lauter Musik und noch lauteren Rufen zum Marktplatz. Das dauert eine ganze Weile und Zuschauer sind am Straßenrand gern gesehen.

Auf dem Marktplatz erstürmen die Müllroser Karnevalisten dann das Rathaus. Danach beginnt ein buntes Unterhaltungsprogramm, bei dem auch das Prinzenpaar für die Saison 2019/2020 offiziell vorgestellt. Auch die Frankfurter Fanfarengarde hat sich angekündigt. Am Abend findet dann die erste Müllroser Karnevalsparty statt. Diese beginnt um 19.30 Uhr im Schützenhaus. Diese erste Tanzparty ist die einzige, bei der kein Kostümzwang gilt.

Einen bunten Festumzug – wenn auch in etwas bescheidenerer Form – gibt es Sonnabend auch in Brieskow-Finkenheerd. Startpunkt ist dort um 10.45 Uhr der Platz am Gemeindezentrum, der ehemaligen Schule. Pünktlich um 11.11 Uhr wollen die Umzügler am Gebäude der Amtsverwaltung sein, denn: Dann beginnt der Sturm aufs Rathaus (welches in diesem Falle der Sitz der Amtsverwaltung ist). "Wir werden den Amtsdirektor aus dem Haus holen, er muss den Schlüssel an uns übergeben", erklärt Mario Rückert, Präsident des Finkenheerder Fastnachtsclub (FFC). Danach führen verschiedene Tanzgruppen des Vereins ein Programm auf. Groß gefeiert wird zum Saisonauftakt noch nicht – nächste Veranstaltung ist das mehrtägige Zampern im Januar.

Livemusik in Wiesenau

Im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ beginnt die Fastnacht erst am Abend, und zwar mit der "11.11.-Feier" in der Turnhalle der Grundschule. Zur Tanzmusik hat der Heimatverein Schönfließ ein Rahmenprogramm vorbereitet. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Auch die "Fastnacht in Wiesenau" beginnt am Sonnabend mit einer abendlichen Party. Pünktlich um 19.11 Uhr werden die ersten Töne der Tanzmusik erklingen. Für die richtige Musik sorgt die Kapelle "Dani & die Männer". Gefeiert wird in der Aula des Dorfgemeinschaftshauses "Alte Schule". Der Wiesenauer Fastnachtsclub lädt dazu ein.