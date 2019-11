MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Da hatten Polizisten den richtigen Riecher.

Ein Audi, den sie am frühen Dienstagmorgen in Ahrensfelde anhalten wollte, entpuppte sich als Transporter für einen offenbar gestohlenen Tresor. Den Beamten war der Audi mit Thüringer Kennzeichen in der Ulmenallee aufgefallen. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, stoppt der Fahrer plötzlich. Die Insassen rannten davon. Und hatten allen Grund dazu. Im Auto fand sich neben dem Tresor auch Einbruchswerkzeug. Die Suche nach den geflüchteten Männern, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt. Fraglich ist auch, woher der Tresor stammt.