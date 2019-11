MOZ

Basdorf (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall an der B109 in Basdorf sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden.

Dabei war eine Frau mit ihrem Hyundai an der Kreuzung Prenzlauer Straße/Dimitroffstraße mit einem Saab zusammengestoßen. Im Anschluss durchbrach der Wagen den Zaun eines nahegelegenen Grundstücks und kam erst an einem Erdwall zum stehen. Unfallursache war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Vorfahrtsverstoß. Der Kreuzungsbereich an der B109 war mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.