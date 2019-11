Roland Becker

Velten (MOZ) Ab Frühjahr kommenden Jahres soll Veltens Marktplatz zur Baustelle werden. Bereits im Sommer erhielt die Stadt für die Neugestaltung eine halbe Million Euro Förderung über das Landesprogramm Aktive Stadtzentren (ASZ). Doch in der vorigen Woche wollte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) dieses Projekt zur Stärkung des Zentrums plötzlich auf Eis legen. Auch weitere ASZ-Projekte wie die Umgestaltung des Katersteigs wollte sie vorerst stoppen. Hübner reagierte damit auf einen in den Ausschüssen des Stadtparlaments erzielten Kompromiss hinsichtlich des geplanten, aber vor allem von Pro Velten abgelehnten Supermarkts am Markt.

Kompromissvorschlag

Auf Initiative der Linken wurde beschlossen, alternativ prüfen zu lassen, ob statt des Supermarkts eine Markthalle – untergebracht in leerstehenden Geschäftsräumen am Markt – die Innenstadt beleben könnte. Bis Ende Juni 2020 soll geprüft werden, ob sich dieses Lieblingskind von Pro Velten zum Kundenfänger mausern könnte. Bisher ist keine Kleinstadt im Berliner Speckgürtel bekannt, in der eine solche Markthalle erfolgreich betrieben wird.

Hübner beantragte nun jüngst im Stadtparlament, alle bereits angepackten Projekte, die durch das ASZ-Programm gefördert werden, bis zur Entscheidung Supermarkt versus Markthalle nicht weiter zu bearbeiten. Sie argumentierte, dass der Supermarkt Bestandteil des Innenstadt-Konzepts sei, auf dessen Basis die Landesmittel fließen. Wenn aber das Herzstück des Vorhabens, eben jener Supermarkt, in der Gefahr stehe, nicht gebaut zu werden, könne den Fördermitteln die Grundlage entzogen werden.

Dem Ansinnen der Bürgermeisterin konnte noch nicht einmal die SPD-Fraktion folgen. Im Endeffekt stimmte nur Hübner für ihren Antrag. Die SPD-Abgeordneten enthielten sich größtenteils. Bis auf Katja Noack. Sie lehnte den Änderungsantrag der Bürgermeisterin ebenso wie die Mitglieder der anderen Fraktionen ab. Damit ist klar: Die Stadt Velten führt die mit Landesmitteln geförderte Entwicklung der Innenstadt fort. Im Hintergrund der Entscheidung könnte dabei auch eine Rolle gespielt haben, dass kaum Fälle bekannt sind, in denen das Land bereits gezahlte Fördermittel zurückgefordert hat.

Parkdeck stört

Im Stadtparlament lagen den Abgeordneten in der vorigen Woche die Ergebnisse einer externen Studie zum idealen Standort des Supermarktes vor. Demnach wäre der Frischemarkt am besten dort platziert, wo jetzt das im Obergeschoss ungenutzte Parkdeck steht. Zugleich heißt es in der Studie aber, dass die aus 45 Mitgliedern bestehende Eigentümergemeinschaft für den völligen oder teilweisen Abbruch des Parkdecks keine Zustimmung erteilen würde. Dieselbe Gemeinschaft müsste übrigens auch darüber entscheiden, ob leerstehende Geschäftsflächen in den Häusern am Marktplatz für eine Nutzung als Markthalle umgebaut werden dürfen.