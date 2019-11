Jörg Richter

Frankfurt7Eisenhüttenstadt Die Regionalliga-Ringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt haben am 3. Rückrunden-Kampftag bei der WKG Pausa/Plauen eine 16:18-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei sah es zunächst nach einem Sieg der Oderstädter aus. Erik Berger hatte sein Gewicht reduziert und startete im leichtesten Limit bis 57 Kilo im griechisch-römischen Stil, wo er Beslan Begiew sechs Sekunden vor Kampfende schulterte.

Im zweiten Kampf war es Daniel Geist (130 kg/Freistil), der gegen Anatolij Judin sein Können mit schnellen Beinangriffen zeigte und Sekunden vor Kampfende das 17:0 schaffte, was zum Abbruchsieg durch technische Überlegenheit führte. Ghayour Sayad (61 kg/FR) zwang Rustam Begiew mit 10:5 Wertungspunkten in die Knie und auch Routinier Rene Zimmermann (98 kg/GR) wies den 2:04-Meter-Riesen Felix Kästner mit 5:0 in die Schranken. Nur Ron Erik Luckow (80 kg/GR) musste in einem vorgezogenen Kampf gegen den Trainer der WKG Pausa/Plauen Werner Schellenberg nach großem Kampf eine 1:12-Niederlage hinnehmen, ließ jedoch keinen vorzeitigen Sieg des WKG-Ringers zu.

Mit einem 12:3 für die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt ging es in die Pause, doch dann kam die Mannschaft der Gastgeber wie verwandelt aus der Kabine. KG-Ringer Tien Nguyen (66 kg/GR) unterlag mit 0:14 Punkten gegen Janik Rausch, gab dabei jedoch nur drei, statt vier Mannschaftszähler ab. Aber dann sollte die polnische Verstärkung der KG, Andrzej Grzelak (86 kg/FR), alles klar machen und den Gesamtsieg sicher stellen.

Doch es kam ganz anders. In einem rein polnischen Vergleich stellte der für die Vogtländer kämpfende Mateusz Kampik den KG-Ringer zu Beginn des Duells mit einem Kopfhüftwurf in die Ringerbrücke, wenig später sorgte Kampik mit einem herrlichen Wurf für den klaren 8:0-Vorsprung, den er noch vor dem Pausenpfiff auf 16:0 ausbaute.

KG gibt kampflos Punkte ab

Da die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt im Limit bis 75 Kilo/FR keinen Athleten stellte und damit die Punkte in diesem Limit bereits an der Waage abgab, stand nach dem Sieg von Mateusz Kampik der Gesamtsieg für die WKG Pausa/Plauen bereits fest, denn auch Steve Brylla (71 kg/FR) fand kein Mittel gegen Eryk May, einem weiteren, polnischen Ringer, der schon einige Jahre in Diensten der WKG Pausa/Plauen steht. Brylla unterlag vorzeitig mit 4:20.

KG-Routinier Erik Weiß (75 kg/GR) stand dem jungen, nachrückenden Nils Buschner gegenüber, der auch schon das Trikot der DRB-Nachwuchsauswahl übergestreift hatte. Nachdem er schon in der ersten Runde gegen den WKG-Ringer einen klaren Vorsprung herausgekämpft hatte, zog Erik Weiß kurz vor dem Schlusspfiff das Tempo noch einmal an und holte das 18:1, was aber nur noch Ergebniskosmetik zum 18:16-Endstand zu Gunsten der Gastgeber bedeutete.

In der Tabelle bleiben die Oderstädter auf dem 3. Platz, sind nun jedoch mit 15:9-Zählern punktgleich mit der WKG Pausa/Plauen.